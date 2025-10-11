La Diputación destina 700.000 euros a la remodelación y mejora de carreteras del Levante

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha destinando 700.000 euros a la remodelación de intersección de la AL-6113 en Turre y para la rehabilitación del firme y mejora en la AL-5107 de Carboneras a Garrucha através de Mojácar; ambas actuaciones incluidas en el Plan Viario 2025-2026.

En una nota, la institución provincial ha valorado ambas actuaciones porque "van a beneficiar a vecinos, conductores y visitantes" de hasta cuatro municipios. El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha concretado que la inversión se centrará en crear nuevas glorietas y rehabilitar el firme en dos carreteras, con gran afluencia sobre todo en periodos vacacionales.

"Seguimos mejorando las carreteras de la provincia porque son una de las principales vías para igualar oportunidades entre todos los almerienses. No sólo conectan municipios, sino también personas y permiten dinamizar la economía", ha detallado.

El proyecto para la AL-5107 cuenta con un presupuesto base de licitación de 400.000,00 euro y se centra en la mejora de un tramo de la vía que tiene una longitud total de 22,684 kilómetros.

En ella se transformará la intersección en 'T' existente en el kilómetro 17+980 en una glorieta cerrada de 14,00 metros de radio exterior de giro, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y reducir el riesgo de accidentalidad en un punto con notable tráfico de vehículos pesados. La glorieta tendrá un único carril de ocho metros de anchura.

También se apuesta por un refuerzo del firme mediante la extensión de una capa de cinco centímetros de aglomerado asfáltico en caliente, entre otras medidas.

El proyecto para la AL-6113 en Turre cuenta con un presupuesto base de licitación de 300.000 euros. Consiste en la remodelación de la intersección entre la Avenida de Almería, AL-6111 y AL-6113, eliminando el actual sistema de isletas para construir una nueva intersección tipo rotonda.

Esta glorieta tendrá un radio interior de 15,2 metros y un diámetro exterior de 46,00 m, con un carril de circulación de 6,30 metros de ancho. La nueva rotonda busca mejorar la seguridad y calidad de vida de los habitantes, ordenar el tráfico de vehículos en el acceso a la localidad y reducir los puntos de conflicto y la severidad de los accidentes.

El proyecto contempla la renovación de la red de drenaje y saneamiento (anulando un tramo ineficiente y construyendo un nuevo colector), la reubicación de la farola principal al eje central, y la instalación de una previsión de servicios para futuras dotaciones.