La Diputación de Almería financia con 48.000 euros la pista multideporte del Centro de Agua y Salud de Albox

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, y la diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, durante la inauguración de la nueva pista multideporte del Centro de Agua y Salud. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Albox han inaugurado la nueva pista multideporte del Centro de Agua y Salud, una actuación financiada con 48.000 euros a través del Plan de Instalaciones Deportivas de la institución provincial, que ha destinado en toda la provincia 3.850.000 euros desde 2024 a municipios de menos de 20.000 habitantes.

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, y la diputada de Deporte de Almería, María Luisa Cruz, han presidido el acto celebrado este jueves, en el que ha participado un grupo de niños y jóvenes 'futbolistas'.

El proyecto ejecutado en el municipio se ha ejecutado en el plazo de un mes y se ubica dentro de una parcela municipal del Centro Deportivo Agua y Salud, según ha señalado la institución provincial en una nota.

La actuación permite que jóvenes y adultos puedan disponer de una pista multideporte al aire libre para practicar fútbol sala, balonmano, baloncesto y hockey hierba.

La diputada provincial de Deportes ha señalado que esta infraestructura se enmarca en el primer plan de inversiones de instalaciones deportivas de la Diputación, cuyo objetivo es "dinamizar los municipios, crear empleo y asentar la población".

Asimismo, ha destacado la "sinergia entre las distintas Administraciones para el bienestar de sus ciudadanos" y ha asegurado que desde la institución provincial "continuarán impulsando este tipo de inversiones que favorecen directamente a los municipios".

Cruz ha afirmado que esta actuación es un ejemplo de este Plan de Inversiones que "mejora servicios, iguala oportunidades, dinamiza el deporte, crea empleo y asienta la población".

Por su parte, la alcaldesa de Albox ha mostrado su "satisfacción" por la inauguración de esta primera pista multideporte y ha destacado que "supone una inversión clave puesta a disposición de los jóvenes, niños y niñas del municipio para el fomento del deporte".

Además, ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial y ha señalado que "estas subvenciones nos permiten a los municipios poder ejecutar esta inversión en nuestro pueblo", al tiempo que ha reafirmado el compromiso de Albox por "seguir apostando por la salud y una vida saludable".

PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Plan de Instalaciones Deportivas y Senderos cuenta con una inversión de 3.850.000 euros financiados al cien por cien con fondos propios de la Diputación y se dirige a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Contempla tres líneas de actuación: el Plan de Instalaciones 2024, con 1,3 millones de euros; el Plan de Instalaciones 2025, con 1,8 millones de euros; y el Plan de Instalaciones 2026, con 750.000 euros, todos ellos destinados a instalaciones deportivas y senderos.