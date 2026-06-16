La Diputación de Almería forma a más de 50 profesionales para prevenir el juego de azar digital entre los jóvenes

Participantes en la primera jornada de formación sobre prevención del juego de azar entre jóvenes en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha iniciado este martes una formación especializada para reforzar la prevención del juego de azar entre la población joven, especialmente en el ámbito digital, con dos talleres prácticos dirigidos a más de 50 profesionales del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Almería y Poniente, personal técnico de prevención, profesionales de la red de adicciones pública y concertada, así como enfermeros y enfermeras referentes de centros educativos.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, la actividad se ha organizado a través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, dentro de la programación anual dirigida a mejorar la coordinación y la capacitación de los profesionales que trabajan en la prevención de adicciones en la provincia.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha asistido este martes a la primera jornada, mientras que la segunda está prevista para este miércoles.

Escobar ha puesto en valor estos cursos orientados a la prevención del juego de azar entre los jóvenes y ha destacado que "la prevención es una herramienta fundamental para anticiparnos a los riesgos que afectan a nuestros jóvenes y ofrecer respuestas eficaces desde el ámbito educativo, sanitario y social".

En este sentido, ha subrayado que "el juego de azar, especialmente en entornos digitales, es una realidad cada vez más presente que requiere formación especializada, metodologías innovadoras y una intervención cercana a los contextos en los que se desenvuelven los jóvenes".

Además, el vicepresidente ha señalado que "desde la Diputación seguimos apostando por la formación continua de los profesionales porque son ellos quienes, desde los municipios, los centros educativos, los recursos sanitarios y la red de adicciones, pueden detectar situaciones de vulnerabilidad y actuar con mayor eficacia".

"La prevención no puede limitarse a transmitir información, sino que debe generar experiencias significativas que ayuden a los jóvenes a reflexionar y tomar decisiones responsables", ha añadido.

PROGRAMA GAMBLE-OUT

Los talleres presentan el programa Gamble-Out, una iniciativa de prevención basada en metodologías activas que incorpora dinámicas lúdicas estructuradas como herramienta educativa. Con este enfoque se busca "favorecer la implicación del alumnado, trabajar la toma de decisiones, desmontar falsas creencias sobre el juego y mejorar la percepción del riesgo".

Entre los objetivos de estas sesiones figuran conocer las principales características del juego de azar en jóvenes, comprender los fundamentos de un programa de prevención basado en el aprendizaje experiencial, experimentar dinámicas lúdicas aplicadas a la prevención, adquirir criterios para su implantación profesional e incorporar estrategias básicas para valorar el impacto de las intervenciones.

Las sesiones son impartidas por dos personas expertas con formación específica en juego patológico e investigadoras principales del programa Gamble-Out, pertenecientes al grupo de investigación en Salud Mental en Atención Primaria del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

La actividad está dirigida a profesionales de los Centros de Tratamiento Ambulatorio de Almería y Poniente, personal técnico de prevención de la provincia, profesionales de la red de adicciones pública y concertada, así como enfermeros y enfermeras referentes de centros educativos interesados en conocer los riesgos del juego de apuestas y las respuestas preventivas desde una perspectiva de salud pública.