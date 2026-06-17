La Diputación de Almería y Graduados Sociales renuevan el asesoramiento jurídico-laboral gratuito a personas vulnerables

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala, durante la renovación del acuerdo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería han renovado por un año más el acuerdo que permite prestar asesoramiento jurídico-laboral gratuito a personas en riesgo de exclusión en municipios de menos de 20.000 habitantes, una colaboración que se mantiene desde 2021 y que ha permitido atender más de 1.600 citas.

El servicio se presta en toda la geografía almeriense a través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios provinciales y está dirigido a personas y familias que necesitan orientación en asuntos vinculados a las relaciones laborales entre trabajador y empresa, prestaciones de la Seguridad Social y gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La Diputación ha señalado en una nota que esta línea de colaboración fue la primera de estas características en el ámbito nacional. El servicio, atendido por graduados sociales integrados en el programa, da cobertura en materias como derechos laborales, despidos, jubilaciones o invalidez.

La tramitación del IMV se ha convertido en "la gestión más requerida en los últimos tiempos", por lo que el acuerdo se ha adaptado a las necesidades actuales de Almería y ha volcado el grueso de sus recursos en dar respuesta a esta prioridad social.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha explicado que "renovamos esta colaboración por quinta vez, una línea de trabajo única en su tipo entre una Diputación y un Colegio de Graduados Sociales en España".

García Alcaina ha afirmado que se trata de "un ejemplo más de colaboración institucional en beneficio de las personas que más lo necesitan" y ha añadido que el convenio ayuda a materializar "algunos de nuestros grandes objetivos: igualar oportunidades entre almerienses, fijar la población y asegurar que ningún almeriense se quede atrás".

Asimismo, el presidente provincial ha puesto en valor el trabajo coordinado de las áreas de Emprendimiento y Bienestar Social para lograr que este servicio esté más cerca de los ciudadanos, con la lucha contra la despoblación como hoja de ruta, y ha asegurado que la Diputación "siempre estará al lado de las personas que más lo necesitan a través de grandes acuerdos como este".

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala, ha agradecido el impulso de la Diputación a este servicio de orientación y ha destacado que llega a todo el territorio, funciona "muy bien" por la "plena sintonía" entre la institución provincial y el Colegio, y sirve para ayudar a almerienses "que no tienen recursos" para afrontar los procesos administrativos en los que reciben atención.

Ayala ha indicado que "seguimos manteniendo la importancia de continuar trabajando en este convenio, de seguir cubriendo todas las necesidades de la población, sobre todo la que es especialmente vulnerable y que se canaliza a través de los Centros de Servicios Sociales de los municipios de menos de 20.000 habitantes".

"Este servicio es muy importante y vamos a estrechar esta colaboración que mantenemos desde hace cinco años con la Diputación de Almería", ha añadido.

PÁGINA WEB Y TELÉFONO

El servicio se realiza con cita previa a través de la web 'https://serviciodeorientacion.cgsalmeria.com/', en la que el usuario puede acceder al servicio mediante un formulario. También se ha habilitado el número de teléfono 610 610 342.

Pueden acogerse a esta iniciativa las personas que carezcan de recursos económicos para sufragar el servicio y cuyos ingresos no superen los umbrales previstos por la ley de asistencia jurídica gratuita.

Los servicios de asesoramiento se prestan por los colegiados exclusivamente en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y de forma presencial, aunque, excepcionalmente el asesoramiento podrá prestarse por teléfono.

El servicio se presta en las salas habilitadas dentro de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación en Olula del Río, en el Alto Almanzora; Cantoria, en Mármol; Albox, en Saliente; Vélez-Rubio, en Los Vélez; Tabernas, en Filabres-Alhamilla; y Vera, en Levante-Norte.

También se ofrece en Turre, en Levante-Sur; Abrucena, en Río Nacimiento; Berja, en la Alpujarra; Alhama de Almería, en el Alto Andarax; Benahadux, en el Bajo Andarax; y La Mojonera, en el Poniente.