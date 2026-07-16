La Diputación de Almería impulsa la conciliación familiar en 53 municipios con más de 800.000 euros

Representantes institucionales y menores posan durante una actividad de ajedrez gigante del Plan Corresponsables en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Área de Familia e Igualdad, ha impulsado una nueva edición del Plan Corresponsables, que permitirá desarrollar proyectos de conciliación familiar en 53 municipios de la provincia con una inversión total de más de 800.000 euros.

El plan llegará a Abla, Abrucena, Alboloduy, Albox, Alcóntar, Almócita, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Berja, Cantoria, Carboneras, Chercos, Chirivel, Cóbdar, Dalías, Fines, Fiñana, Garrucha, Gérgal, Huécija, Íllar, Laujar de Andarax, Líjar, Los Gallardos, Lucainena de las Torres, Lúcar, Macael, María y Mojácar.

También se desarrollará en Olula del Río, Partaloa, Pulpí, Purchena, Rágol, Rioja, Serón, Sierro, Somontín, Sorbas, Suflí, Tabernas, Taberno, Tahal, Tíjola, Turre, Uleila del Campo, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera y Zurgena, según ha desglosado la institución provincial en una nota.

La iniciativa contempla la puesta en marcha de ludotecas, escuelas de verano, aulas matinales y programas educativos, lúdicos e inclusivos con propuestas culturales, deportivas y de ocio destinadas a facilitar la conciliación de las familias. Algunas actuaciones también incorporan medidas de inclusión, apoyo a la comunidad educativa y atención específica a sus necesidades.

Las actuaciones se han adaptado a las necesidades de cada municipio y han centrado su atención especialmente en las épocas no lectivas, cuando aumenta la necesidad de disponer de recursos de apoyo para el cuidado de los menores.

La diputada provincial de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, ha destacado que este plan "ofrece una respuesta directa a una necesidad cotidiana de muchas familias de nuestra provincia".

"La conciliación no puede depender del lugar en el que se viva y, por eso, trabajamos para que los vecinos de los municipios más pequeños también tengan a su alcance recursos de calidad para el cuidado y la atención de sus hijos", ha asegurado.

Nieto ha explicado que "son proyectos que aportan tranquilidad a las familias y, al mismo tiempo, ofrecen a los menores espacios seguros en los que aprender, convivir y disfrutar".

La diputada también ha señalado que el Plan Corresponsables tiene un "impacto especialmente importante en los municipios rurales, donde estos servicios ayudan a fijar población, mejoran la calidad de vida y permiten que muchas familias puedan continuar desarrollando su proyecto personal y profesional en sus pueblos".

La Diputación de Almería mantiene su colaboración con los ayuntamientos desarrollar estas políticas en los municipios, con el objetivo de "igualar las oportunidades entre los almerienses, con independencia del lugar donde decidan residir".