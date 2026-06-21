La Diputación de Almería impulsa mejoras en espacios públicos e infraestructuras de Los Gallardos, Cuevas y Sorbas

Responsables institucionales y trabajadores durante la visita a las actuaciones del PFEA en el cementerio municipal San Miguel de Cuevas del Almanzora (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), impulsa mejoras en espacios públicos e infraestructuras de Los Gallardos, Cuevas del Almanzora y Sorbas con una inversión de casi un millón de euros y la creación, según la institución provincial, de alrededor de 5.500 jornales.

La diputada del PFEA, Matilde Díaz, ha visitado las actuaciones que se desarrollan en estos tres municipios, en los que el programa permite acometer obras vinculadas a la mejora de servicios, espacios urbanos, zonas verdes, caminos, parques, equipamientos y edificios municipales.

La institución provincial ha destacado en una nota que el PFEA es una de las principales herramientas con las que cuentan los municipios, especialmente los más pequeños, para potenciar el empleo, las inversiones y la continua mejora de servicios e infraestructuras.

El programa constituye además un ejemplo de colaboración institucional entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de la provincia de Almería, "con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios y dinamizar el empleo local".

Díaz ha señalado que PFEA es una "herramienta esencial" para los municipios de la provincia porque "permite impulsar obras muy necesarias, mejorar servicios públicos y, al mismo tiempo, generar empleo en nuestros pueblos".

La diputada ha indicado que las actuaciones de Los Gallardos, Cuevas del Almanzora y Sorbas demuestran "la importancia de este programa para fijar población, dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Asimismo, ha apuntado que se trata de "intervenciones muy necesarias" para los municipios, entre ellas la mejora de parques, el acondicionamiento de espacios públicos, actuaciones en edificios municipales, mantenimiento de zonas verdes, renovación de mobiliario urbano y trabajos para conservar y poner al día infraestructuras que utilizan los vecinos a diario.

Díaz ha remarcado que la Diputación trabaja junto a los ayuntamientos para que "los recursos lleguen a todos los rincones de la provincia", especialmente a los municipios más pequeños, que encuentran en el PFEA una "vía fundamental para acometer estas inversiones".

LOS GALLARDOS

Las actuaciones que se desarrollan en Los Gallardos cuentan con una inversión de alrededor de 200.000 euros y contemplan mejoras en espacios públicos, zonas verdes, caminos, parques y equipamientos municipales. Estas obras prevén generar alrededor de 1.500 jornales en el municipio.

Entre los proyectos previstos se incluye la reforma de un aula de formación y cochera, con trabajos de rehabilitación interior, nuevas instalaciones de fontanería y electricidad, carpintería, solado, alicatado, revestimientos y pintura.

El PFEA también permite actuar en el parque Juan Carlos Onetti, con una intervención orientada a mejorar este espacio público, renovar la zona de juegos y la zona peatonal, instalar nuevo pavimento, acondicionar las zonas ajardinadas, mejorar la accesibilidad y reubicar mobiliario urbano como bancos y papeleras.

El plan de obras incluye además el acondicionamiento de diferentes espacios públicos del municipio, con trabajos de limpieza, desbroce, jardinería, plantación, riego, poda y pintura en enclaves como el cementerio municipal, el campo de fútbol, el merendero, la piscina municipal, la plaza del Ayuntamiento, la plaza de Andalucía, el parque de la calle Molino, el paseo de Los Gallardos, el paseo de Andalucía, la plaza San José, la plaza de Abastos, La Cimbra, Huerta Nueva y diferentes caminos del término municipal.

Estas actuaciones contribuyen a mejorar la imagen urbana, conservar espacios de uso ciudadano y mantener en buen estado infraestructuras municipales.

CUEVAS DEL ALMANZORA

En Cuevas del Almanzora, la inversión supera los 395.000 euros y las actuaciones generan más de 3.000 jornales. Las obras se centran en la mejora de espacios urbanos, el mantenimiento de zonas públicas y la continuación de las actuaciones en el cementerio municipal San Miguel.

Una de las principales intervenciones contempla la continuación de las obras en el cementerio municipal, con la sustitución de la pavimentación deteriorada para mejorar la seguridad y limitar el riesgo de resbalamiento.

Además, se ejecutarán la preinstalación del alumbrado público, la red de pluviales en las zonas previstas, la instalación de piletas-vertedero para el arreglo floral de los nichos, así como la colocación de jardineras, bancos y papeleras.

Junto a esta actuación, el PFEA contempla trabajos de mantenimiento de espacios públicos en numerosos puntos del núcleo urbano y de las barriadas de Guazamara, Villaricos y Palomares.

En concreto, se llevarán a cabo labores de limpieza, desbroce, acondicionamiento de parterres, jardines y jardineras, plantación de especies autóctonas, riegos, abonos, poda, pintura de muros y muretes de propiedad municipal, así como reposición de bancos, maceteros y papeleras.

Estas actuaciones llegarán a enclaves como el parque Luis Siret, el parque del Vivero, el parque de San Diego, el paseo fluvial del río Almanzora, el área recreativa del canal de remo, el entorno de la cueva, museo, lavadero y calvario, el cementerio municipal, el entorno de colegios, el circuito de supercross, la plaza Jardín del Almanzora, el centro de día, el campo de fútbol, la piscina municipal, el entorno del castillo y diferentes espacios de Guazamara, Villaricos y Palomares.

SORBAS

En Sorbas, la inversión es de más de 320.000 euros y las actuaciones generan 2.444 jornales. En concreto, las obras contemplan mejoras en dependencias públicas, espacios urbanos, zonas de uso ciudadano, caminos, plazas, edificios municipales y diferentes puntos del término municipal.

Una de las actuaciones se centra en la adecuación de dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Sorbas para la creación de vestuarios masculinos. Los trabajos incluyen demoliciones y actuaciones previas, ejecución de tabiquería, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimientos, carpintería y pintura. También se contempla la reforma del edificio conocido como bar La Piscina.

Por otro lado, las actuaciones urbanas en Sorbas incluyen el hormigonado del camino entre Los Ramos y Los Miserias, con la sustitución del pavimento existente y la instalación de la red de abastecimiento; mejoras en una parcela municipal de Los Listos, con puesta en cultivo, red de riego por goteo, zona pavimentada, mesas tipo picnic, mejora del área de aparcamiento y vallado perimetral; y la mejora de la plaza de la Herrería, que ha sido inaugurada recientemente.

Además, se incluyen trabajos en el salón social de La Mela. El PFEA también permite el acondicionamiento de espacios públicos en medio centenar de puntos del municipio y sus núcleos, con labores de limpieza y desbroce, jardinería y pintura.

Entre los espacios incluidos se encuentran la entrada del pueblo, el parque, el barrio El Campanario, el pinar, la zona deportiva y el polideportivo municipal, la zona del tanatorio, diferentes calles, la plaza de la Constitución, la plaza de las Alfarerías, cementerios, miradores, paseos, depósitos municipales y otros enclaves de Sorbas.