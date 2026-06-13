La Diputación de Almería invierte 1,5 millones en equipar espacios culturales de municipios menores de 20.000 habitantes

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha puesto en marcha el Plan de Equipamientos Culturales, dotado con 1,5 millones de euros, para modernizar los teatros y espacios escénicos al aire libre de los municipios de menos de 20.000 habitantes en el marco de la 'Estrategia Almería 103'.

Según ha trasladado la institución provincial en una nota, el objetivo es que estas instalaciones sean "modernas, cómodas y accesibles" y puedan acoger eventos de calidad durante todo el año.

Esta semana se han publicado las bases de este plan, que pone a disposición de los ayuntamientos asistencias económicas para el equipamiento técnico de instalaciones convencionales, es decir, espacios cubiertos, y de instalaciones al aire libre.

Estas ayudas sufragarán la adquisición, instalación o mejora de equipos técnicos como iluminación, sonido, mobiliario, climatización, butacas y proyectores, así como la compra de escenarios para actividades culturales en el exterior.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha dado a conocer las claves de las bases reguladoras y los objetivos del plan, centrados en llevar la cultura, en espacios de calidad, a todos los rincones de la provincia.

García Alcaina ha asegurado que "este plan va a mejorar, modernizar y dotar de equipamiento a los espacios culturales y escénicos de nuestros pueblos". "El gran objetivo es que todos los almerienses, vivan donde vivan, tengan acceso a unas instalaciones culturales modernas y cómodas y disfruten de una oferta cultural de calidad en todos los rincones de la provincia", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "la inversión que trae este plan, con fondos propios de la institución y sin coste alguno para los ayuntamientos, va a potenciar las instalaciones culturales convencionales, así como las que están al aire libre para realizar espectáculos de primer nivel y que la provincia sea un referente cultural desde el interior hasta la costa".

El presidente provincial ha sostenido que se trata de "una medida más" que impulsa la cultura, conserva "nuestras tradiciones, identidad y patrimonio" y ayuda a fijar la población en el interior, al ofrecer "más servicios y oportunidades en los pueblos más pequeños".

DOS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

Cada ayuntamiento podrá presentar una única solicitud y deberá elegir de forma obligatoria entre una de las dos líneas de ayuda, que son mutuamente excluyentes. Las inversiones deberán estar finalizadas y recepcionadas a más tardar el 31 de marzo de 2027.

La primera línea se dirige a instalaciones convencionales, es decir, espacios cubiertos, y contempla la adquisición, instalación o mejora de equipamiento estructurado en nueve apartados técnicos: iluminación, sonido, mobiliario, butacas o sillas, climatización, caja escénica, insonorización, equipos de proyección y otros elementos complementarios.

En este caso, la ayuda alcanza hasta 18.000 euros por apartado y permite solicitar un máximo de dos apartados, con un límite de 36.000 euros por entidad.

La segunda línea se dirige a instalaciones no convencionales, al aire libre, y está destinada a una única actuación, consistente en la adquisición de escenarios para el desarrollo de actividades culturales en el exterior, con un importe máximo de 49.000 euros.

'ESTRATEGIA ALMERÍA 103'

La Diputación ha puesto en marcha la 'Estrategia Almería 103', dotada con 17 millones de euros, para el impulso y desarrollo de todos los municipios de la provincia. Se trata de una hoja de ruta que concentra siete planes estratégicos y que se financiará al cien por ciento con fondos propios de la institución, a coste cero para los ayuntamientos.

Esta estrategia está formada por el primer Centro Provincial de Emergencias, un plan para el control del tráfico en los núcleos urbanos, un proyecto de digitalización "sin precedentes" en la provincia y una acción centrada en el bienestar animal.

También incluye sendos planes de seguridad vial y equipamientos culturales, así como una iniciativa contra la despoblación bautizada como 'Cheque Bebé', que llegará a todos los rincones de la provincia. Todos los planes se desarrollarán a lo largo de este año.