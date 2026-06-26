La Diputación de Almería invierte 160.000 euros en una nave municipal en Alboloduy para proyectos productivos

El diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez visita las obras de la nueva nave municipal de Alboloduy (Almería), financiada a través de los Planes Provinciales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALBOLODUY (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ejecuta, a través de los Planes Provinciales, la construcción de una nueva nave municipal en Alboloduy, ubicada en el polígono industrial del Pagolindo sobre terrenos de titularidad municipal, con una inversión de 160.000 euros destinada a proyectos productivos vinculados a la actividad económica del municipio.

La actuación incluye la ejecución de la estructura metálica, cimentación, cubierta, cerramientos, solera de hormigón e instalaciones necesarias para su funcionamiento, como electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento, aseos y equipamiento de emergencias, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha comprobado el avance de las obras, que se desarrollan en colaboración con el Ayuntamiento.

Rodríguez ha destacado que "esta obra es un buen ejemplo de para qué sirven los Planes Provinciales: para que los ayuntamientos puedan hacer realidad proyectos útiles, pensados desde el territorio y con un impacto directo en la vida de sus vecinos".

En esta línea, ha señalado que Alboloduy "está apostando por generar oportunidades y por disponer de espacios que puedan ayudar a crear actividad, empleo y futuro en el municipio".

El diputado provincial ha felicitado a la alcaldesa "por tener claro que en los pueblos pequeños también hay que pensar en clave de crecimiento" y ha afirmado que "fijar la población al territorio no se consigue solo con servicios, que son fundamentales, sino también creando condiciones para que haya actividad económica".

Asimismo, ha subrayado el compromiso de la Diputación con los municipios del interior y ha asegurado que "el presidente de la Diputación está volcado con los pueblos pequeños, y obras como esta dan sentido al trabajo diario de la institución provincial".

"Cuando Diputación y ayuntamientos trabajan de la mano, las inversiones llegan donde tienen que llegar y se convierten en herramientas reales contra la despoblación", ha apostillado.

Por su parte, la alcaldesa de Alboloduy, Sonia Guill, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha explicado que "la idea es reforzar el espacio dedicado a la actividad productiva, a la generación de empleo y al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en los municipios pequeños".

"Al final se trata de dar oportunidades para que puedan desarrollarse nuevas iniciativas empresariales, luchar contra la despoblación y arraigar familias en Alboloduy", ha subrayado.