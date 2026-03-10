La Diputación de Almería invierte 450.000 euros en la mejora de la carretera AL-6106 entre Chercos y Cóbdar

El presidente de la Diputación de Almería se reúne con el alcalde de Cóbdar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería va a acometer una inversión de 450.000 euros en la mejora de la carretera provincial AL-6106 que unen los municipios de Chercos y Cóbdar mediante dos actuaciones diferenciadas para el ensanche de un tramo de vía y la renovación del firme en otro tramo.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recibido al alcalde de Cóbdar, Raúl Granero, a quien le ha trasladado el "inminente inicio" de estas obras que promueve el Área de Fomento a través de los Planes Viarios 2025 y 2026, según ha explicado la institución en una nota.

El primero de los proyectos, enmarcado en el Plan de Red Viaria Provincial 2024-2025, cuenta con un presupuesto de 250.000 euros. Esta actuación se centrará en un tramo de 480 metros de longitud, donde se procederá al ensanche de la plataforma hasta alcanzar una anchura total de siete metros.

Las obras incluyen la construcción de dos muros de escollera de 30 y 40 metros para sostener taludes que presentaban grietas y peligro de hundimiento. Asimismo, se prolongarán las obras de fábrica con tubos de hormigón armado de un metro de diámetro y se instalarán 290 metros de nuevas barreras de seguridad. El plazo de ejecución para esta fase es de cuatro meses.

Por otro lado, la segunda inversión de 200.000 euros corresponde a la Red Viaria 2025-2026 y contempla la renovación integral del firme en un tramo de 2.100 metros. La actuación se localiza entre los puntos kilométricos 2,040 y 4,140, donde se extenderá una nueva capa de rodadura de cinco centímetros de aglomerado asfáltico en caliente sobre una calzada de 8,5 metros de ancho.

Este proyecto también incluye el saneamiento de blandones existentes en la vía y la renovación completa de la señalización horizontal de toda la sección. El plazo previsto para estas labores es de dos meses.

El presidente de la Diputación ha explicado que con estas dos intervenciones se garantiza la mejora de la seguridad vial en un trazado "sinuoso", adaptándolo a las necesidades actuales de tráfico de la comarca de Los Filabres.

"Estas obras son fundamentales porque no sólo conectan municipios y territorios, sino que conectan personas. Las carreteras son una herramienta para fijar la población e igualar oportunidades entre los almerienses", ha valorado.