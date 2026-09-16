La Diputación de Almería invierte 550.000 euros en renovar 3,79 kilómetros de la carretera entre Matagorda y Almerimar

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y otros representantes institucionales durante la visita a la carretera renovada entre Matagorda y Almerimar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha renovado de forma integral los 3,79 kilómetros de la carretera municipal de El Ejido que une el núcleo de Matagorda con Almerimar y la carretera A-389, una actuación financiada en su totalidad por la institución provincial con una inversión de 550.000 euros dentro de su Plan de Caminos.

La intervención ha permitido paliar los problemas que presentaba el anterior firme, "muy deteriorado por el paso del tiempo y el elevado tráfico que soporta la vía", según ha trasladado la Diputación en una nota.

La mejora "favorece la comunicación entre núcleos de población, facilita el trabajo de las explotaciones agrícolas de la zona y fomenta el turismo al conectar uno de los enclaves más demandados del Poniente almeriense como Almerimar".

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentran la renovación del firme con una nueva capa asfáltica, la ampliación de la calzada en los tramos donde ha sido posible y la ejecución de obras de drenaje pluvial, ya que la zona sufría inundaciones cuando se registraban "lluvias de cierta intensidad".

En concreto, la carretera cuenta ahora con una capa asfáltica de seis centímetros de espesor y la calzada se ha ampliado en dos metros por el margen sur en los tramos donde el espacio lo permitía.

Asimismo, para actuar sobre el carácter históricamente inundable de la zona, se ha instalado una red de tuberías subterráneas, cunetas de hormigón en V, pozos de registro y obras de drenaje transversal.

Los trabajos también han incluido la construcción de bermas laterales de hormigón de 25 centímetros, la renovación de la señalización horizontal y vertical, la instalación de barreras con protección para motociclistas y la adecuación técnica del trazado para que pueda albergar en el futuro un carril bici.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha afirmado que la obra constituye "una muestra más de cómo la fluida colaboración entre instituciones, entre el Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación Provincial, se traduce en beneficios para la ciudadanía".

Además, ha remarcado que el Plan de Caminos vigente es el "más ambicioso e inversor" de la historia de la institución, con una inversión de 14 millones de euros que llegará a todos los municipios.

En este sentido, García Alcaina ha afirmado que "conectamos territorios y personas favoreciendo la actividad industrial en la provincia para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan".

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha indicado que la actuación "responde a una necesidad real de nuestros vecinos" y supone avanzar en la conservación y puesta a punto de una vía muy utilizada, con una mejora de la seguridad y de las condiciones de circulación para vecinos, trabajadores y usuarios de la zona.

La regidora ha agradecido, además, a la Diputación "su colaboración y su compromiso con las infraestructuras de nuestro municipio".