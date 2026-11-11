La Diputación de Almería licita por 510.000 euros la reforma de la Plaza del Olmo y un parque multiaventuras en Zurgena

Representantes institucionales durante una visita a la Plaza del Olmo de Zurgena (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha licitado por 510.000 euros la remodelación integral de la Plaza del Olmo, en el casco urbano de Zurgena, y la construcción de un nuevo parque multiaventuras en la barriada de La Alfoquía, dos actuaciones que permitirán transformar 3.100 metros cuadrados de suelo público del municipio.

La inversión, aprobada por la junta de gobierno con cargo a los Planes Provinciales, contemplala eliminación de barreras arquitectónicas y la renovación de servicios urbanos, según ha detallado la institución supramunicipal en una nota.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha explicado que la intervención en la Plaza del Olmo busca convertir este espacio en un entorno "accesible, seguro y funcional".

Para ello, la obra incluirá una reordenación del espacio y la sustitución de los firmes deteriorados por pavimentos continuos de mayor "durabilidad y resistencia al uso intensivo".

La intervención también prevé la renovación de las infraestructuras subterráneas, con la sustitución de la antigua red de saneamiento en coordinación con la empresa pública Galasa. Para ello, se instalarán un nuevo colector y cuatro pozos de registro.

A estas actuaciones se sumarán nuevas canalizaciones para la red de baja tensión, prismas con arquetas para el despliegue de fibra óptica y canalizaciones de reserva que permitirán el futuro soterramiento de la red de media tensión, "eliminando el impacto visual de los tendidos aéreos y preparando al municipio para futuras demandas tecnológicas".

En superficie, el proyecto prevé instalar una nueva red de alumbrado público eficiente que alcanzará la máxima calificación energética. La mejora paisajística incluirá la plantación de 19 naranjos sevillanos en alcorques acabados con corteza de pino, el trasplante de una palmera y la recolocación de jardineras.

Estas zonas verdes dispondrán de un sistema de riego por goteo dotado de un programador autónomo y 51 goteros para optimizar el consumo de agua.

La plaza contará además con un monumento central denominado 'La Torre del Reloj', letras corpóreas con el nombre de 'Zurgena' talladas en mármol blanco de Macael y un panel interpretativo de información turística.

Asimismo, se habilitarán zonas de sombra mediante toldos vela triangulares microperforados, sujetos a mástiles inclinados de acero inoxidable. El mobiliario urbano se completará con bancos ergonómicos y madera tropical, papeleras y bolardos de seguridad fijos y extraíbles.

UN PARQUE CON UNA TIROLINA DE MÁS DE 24 METROS

En La Alfoquía, el nuevo parque ocupará una parcela en desuso y estará adaptado a la orografía del terreno, con espacios destinados al ocio activo y la convivencia entre distintas generaciones.

El recinto contará con una zona infantil homologada de más de 300 metros cuadrados, equipada con una superficie de seguridad de caucho continuo. Entre sus principales atractivos figurará una tirolina 'Amazonia' de más de 24 metros de longitud.

El área de juegos dispondrá también de columpios mixtos con asientos adaptados para distintas edades, un tobogán temático, balancines de muelle con siluetas de animales y estructuras multijuegos de trepa y deslizamiento, fabricadas con paneles de alta resistencia y acero galvanizado "para fomentar el juego inclusivo y las habilidades psicomotrices".

Junto a las instalaciones infantiles, el parque incorporará un circuito biosaludable destinado a promover el "ejercicio suave" y el "envejecimiento activo entre adultos y personas mayores".

El circuito incluirá aparatos de esquí de fondo, surf, módulo de paseo, norias de brazos, plataforma de giro de cintura y columpio pendular de coordinación.

El recinto se completará con una zona de descanso y merendero bajo la sombra del arbolado, equipada con ocho mesas de picnic de madera de pino tratada en autoclave y bancos incorporados, además de bancos urbanos y papeleras fabricadas con listones de polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado.