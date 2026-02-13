La Diputación de Almería lleva cinco películas europeas al Teatro Apolo con el Premio del Público LUX 2026

Archivo - La diputada de Iniciativas Europeas de Almería, Esther Álvarez, en el Teatro Apolo durante una edición anterior del Premio del Público LUX. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través de la Oficina Europe Direct, acerca a los almerienses el mejor cine europeo de la actualidad con la nueva edición del Premio del Público LUX 2026, que contempla cinco proyecciones en el Teatro Apolo de la capital entre los meses de febrero y abril.

El reconocimiento es una iniciativa del Parlamento Europeo y la European Film Academy, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. Se concede cada año para impulsar el cine europeo y sensibilizar sobre cuestiones sociales, políticas y culturales de actualidad en Europa, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

La programación arrancará el próximo miércoles 18 de febrero, a las 20,00 horas, con la proyección de 'Christy'. Le seguirá 'Sorda', el 4 de marzo a la misma hora, y 'It was just an accident', el 18 de marzo, también a las 20,00 horas. Ya en abril, el día 8 se proyectará 'Love me tender' y el 22 'Sentimental value', en ambos casos a las 20,00 horas.

La diputada de Iniciativas Europeas de Almería, Esther Álvarez, ha explicado que "esta iniciativa permite a los aficionados al séptimo arte de la provincia disfrutar del mejor cine europeo del momento, con películas de gran calidad que abordan temas que nos ayudan a reflexionar y tener una mirada crítica sobre los asuntos de interés que afectan a Europa".

"Es una forma sugestiva de abrir un debate público sobre la temática que plantea cada película, al tiempo que disfrutamos de buen cine en un espacio como el Teatro Apolo", ha expresado.

En este sentido, la diputada ha valorado que el premio "es una de las muchas iniciativas que Europa pone al alcance de los almerienses a través de su Diputación Provincial".

"Gracias a la rica y amplia historia del cine en la provincia de Almería, un ciclo de estas características, que nos permite acceder a un cine de calidad que habitualmente no llega a las salas comerciales, se convierte en una propuesta muy atractiva para cualquier espectador, al ofrecer una visión transversal de la realidad social, política y cultural de Europa", ha manifestado Álvarez.

LAS PELÍCULAS DEL CICLO

La cinta 'Christy' (2025), con una duración de 135 minutos, narra la historia de la boxeadora Christy Martin y detalla su ascenso a la fama en la década de 1990 como una de las primeras boxeadoras femeninas reconocidas, así como su complicado ascenso junto a su entrenador y posterior esposo, Jim.

El argumento se centra en sus triunfos en el cuadrilátero, pero también profundiza en las difíciles batallas personales que enfrentó fuera de él, como la violencia doméstica, la discriminación y la aceptación de su identidad sexual.

La película 'Sorda', de 99 minutos, presenta a Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija.

La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. Se trata de un largometraje basado en el corto de 2021 del mismo nombre.

El largometraje 'It was just an accident', con una duración de 105 minutos, sigue la historia de Vahid, un modesto mecánico iraní que se ve forzado a rememorar su tiempo entre rejas tras un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, reúne a antiguos compañeros de prisión para verificar su identidad y decidir qué hacer si resulta ser él.

La cinta 'Love me tender', de 134 minutos, arranca al final de un verano cuando Clémence comunica a su exmarido que mantiene relaciones amorosas con mujeres. Su vida cambia cuando él obtiene la custodia del hijo que tienen en común, lo que la obliga a luchar para seguir siendo madre y mantener su libertad.

El ciclo concluye con la película 'Sentimental value', que tiene una duración de 135 minutos. La historia aborda el reencuentro de las hermanas Nora y Agnes con su distanciado padre, Gustav, un antiguo director de renombre que ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Tras rechazarlo, descubre que le ha dado el papel a una joven estrella de Hollywood, lo que obliga a las hermanas a afrontar su compleja relación familiar.