La Diputación de Almería lleva a Pleno este jueves su presupuesto para 2026 dotado con 319 millones de euros

El Palacio Provincial, sede de la Diputación de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería va a aprobar este jueves su presupuesto para 2026, el cual está dotado con 319 millones de euros, lo que supone un incremento de 50,5 millones de euros con respecto al ejercicio en vigor que irá destinado a "reforzar la inversión en los municipios, la vertebración del territorio y la igualdad de oportunidades entre todos los almerienses".

Así lo ha trasladado la institución provincial en una nota ante la sesión, prevista a partir de las 10,00 horas, que presidirá por primera vez el nuevo presidente de la Diputación, Jose Antonio García Alcaina, tras su proclamación el pasado lunes después de la renuncia de expresidente Javier Aureliano García a raíz del caso 'Mascarillas'.

El presidente de la institución ha incidido en que las cuentas reflejan un compromiso "con el municipalismo" puesto que el incremento presupuestario irá destinado, fundamentalmente, a inversión en infraestructuras, protección social e impulso de los sectores productivos.

En este sentido, las áreas de Fomento, Bienestar Social y Reto Demográfico concentran el grueso de las inversiones, representando más del 75 por ciento del presupuesto total, lo que marca las líneas estratégicas del próximo ejercicio.

"El presupuesto de 2026 se ha construido teniendo en cuenta como piedra angular de nuestras políticas la atención a los alcaldes. Nunca antes se han destinado tantos fondos para la construcción y mejora de las infraestructuras; el bienestar social y la igualdad de oportunidades; la solidaridad y el desarrollo sostenible de la provincia", ha valorado.

El nuevo presupuesto, para que el PSOE ya ha adelantado su negativa pero que saldrán adelante con la mayoría absoluta de PP, dedica 101,2 millones de euros al Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua bajo la apuesta de mejorar carreteras "que conectan personas y municipios".

Asimismo, se plantea construir y mejorar pabellones e instalaciones deportivas; nuevos centros de mayores y centros sociales; e inversiones en agua, sostenibilidad y eficiencia de los recursos. "Vamos a continuar apostando por actuaciones estratégicas para transformar la calidad de vida de todos los almerienses", ha detallado García Alcaina.

De otro lado, 86 millones de euros --once millones más que en 2025-- se van a destinar a medidas en materia de bienestar social con el objetivo de lograr que "todos los almerienses tengan las mismas oportunidades". Así, se aumenta la partida de ayuda a domicilio y se hace una apuesta por los mayores "para fomentar su autonomía personal y evitar la soledad no deseada" al tiempo que se continúa con el Plan de Centros Sociales y Mayores.

RETO DEMOGRÁFICO

El Área de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo alcanza una dotación de más de 58 millones de euros, lo que pone de relieve la importancia de impulsar la gestión institucional, dinamizar el turismo y atender los desafíos poblacionales.

Las cuentas darán continuidad a los planes para la creación de bares-tienda en los municipios que no disponen de él y al plan para la eliminación de la exclusión financiera, que permite que todos los almerienses tengan un acceso a un cajero automático, como parte de la estrategia para evitar la despoblación.

También posibilitará viviendas de promoción pública en régimen de alquiler con opción a compra a precios asequibles con el objetivo de fijar la población.

Una de las claves del presupuesto será la apuesta por la digitalización mediante la mejora de la oficina virtual y la atención al ciudadano 'on line', que también persigue que los vecinos puedan hacer todas sus gestiones "a golpe de click".

"Ya lo anuncié el lunes, crearemos la oficina de datos 'Dip Data'. Con ello podremos tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos competenciales de esta Diputación. La 'big data' es una herramienta poderosa que ninguna gran entidad ignora si quiere crecer y va a ser nuestra aliada", ha apuntado al respecto el presidente.

La Diputación mantiene sus proyectos financiados mediante fondos europeos como son la Oficina Rural Dipalme, para fomentar el empleo y el auto empleo, o la Oficina de Comunidades Energéticas Locales, para favorecer la transición energética en los pequeños municipios.

Además, el Presupuesto mantiene las ayudas de 20.000 euros dirigidas a los municipios de menos de 1.000 habitantes para inversiones en infraestructuras y servicios municipales. Estas ayudas se rigen por criterios objetivos de población y suponen un impulso para la economía de estos pequeños pueblos.

MARCAS PROVINCIALES

La institución también prevé reforzar las marcas 'Costa de Almería', 'Sabores Almería' y 'Talento almeriense', que recibirán un "fuerte impulso en materia de promoción para que puedan seguir siendo las grandes aliadas de la Diputación en la creación de oportunidades y fomento de la economía provincial".

El Servicio Provincial de Turismo mejorará sus planes de promoción para la captación de turistas en nuevos mercados en países del Este y para reforzar vuelos con destinos europeos, en especia, con Reino Unido.

La marca gourmet de la provincia de Almería continuará con su hoja de ruta de internacionalización de las empresas y de los productos gourmet de la provincia de Almería; al tiempo que 'Talento almeriense' continuará "con el modelo de éxito de 'Sabores Almería' para la promoción de creadores, artistas y artesanos".

Así, se contempla un "especial esfuerzo inversor" en las primeras acciones de promoción en el exterior de la marca 'Talento almeriense' para apoyar la actividad y las creaciones de artista, artesanos y diseñadores de nuestra tierra.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

La apuesta presupuestaria por el servicio de extinción de incendios crece en un 50 por ciento respecto a 2026, ya que las cuentas recogen 15 millones de euros para garantizar este servicio mediante la ampliación de efectivos, con más de 40, la financiación de convenios para dos nuevos camiones, equipamiento de futuros parques de Níjar y Los Vélez; así como el convenio para la ejecución del parque de Huércal de Almería.

En cuanto al Patrimonio, el Presupuesto contempla la rehabilitación de edificios singulares, el inicio de las obras de consolidación y rehabilitación del Cortijo del Fraile, así como las actuaciones previstas en el Convenio con el Obispado para la restauración de templos o nuevas inversiones para la promoción y mejoras en el Museo del Realismo Español Contemporáneo.

El presidente de Diputación considera "realista, inversor, social y acorde con la hoja de ruta de la Diputación de Almería" los presupuestos de 2026, con los que se van a "hacer realidad" las demandas de los alcaldes, según ha considerado.