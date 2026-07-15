La Diputación de Almería moviliza más de medio millón y genera 3.500 jornales en Gérgal, Nacimiento, Alcudia y Tahal

La diputada del PFEA, Matilde Díaz, durante la visita a las actuaciones que se ejecutan en varios municipios de la provincia de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha movilizado, a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), más de medio millón de euros para desarrollar proyectos en Gérgal, Nacimiento, Alcudia de Monteagud y Tahal que generan 3.500 jornales y permiten mejorar calles, redes municipales, espacios públicos, zonas verdes y equipamientos de uso ciudadano.

El programa constituye una de las principales herramientas de los ayuntamientos, especialmente de los más pequeños, para impulsar el empleo local y acometer inversiones que "repercuten directamente en el bienestar de los vecinos".

El PFEA reúne al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos de la provincia de Almería "con el objetivo de mejorar las infraestructuras y los servicios y dinamizar el empleo local", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Este modelo permite "sumar recursos para desarrollar proyectos adaptados a las necesidades de cada localidad y ofrecer oportunidades laborales en el medio rural".

La diputada provincial responsable del PFEA, Matilde Díaz, que ha visitado las obras junto a los responsables municipales para conocer la evolución de las actuaciones, ha destacado que el programa "demuestra que la colaboración entre administraciones se traduce en mejoras reales para los pueblos".

"Cada actuación permite renovar un espacio, mejorar un servicio o recuperar una infraestructura y, al mismo tiempo, crear empleo y actividad económica en el propio municipio", ha resaltado.

La diputada ha subrayado que "las actuaciones abarcan desde la renovación de calles y redes de abastecimiento y saneamiento hasta el mantenimiento de parques y jardines, la mejora de áreas recreativas o la rehabilitación de edificios públicos". "El objetivo es que vivir en un pueblo pequeño no suponga disponer de menos oportunidades ni de peores servicios", ha añadido.

GÉRGAL Y NACIMIENTO

Las actuaciones del PFEA en Gérgal cuentan con una inversión de más de 140.000 euros y generan más de mil jornales. En la calle Sebastián Romero, en Las Alcubillas, se está renovando la pavimentación de un espacio de 775 metros cuadrados y se está mejorando la red de abastecimiento de agua.

El programa también incluye labores de mantenimiento medioambiental en numerosos puntos del municipio y de sus barriadas. Los trabajos comprenden la limpieza y el acondicionamiento de calles, plazas y caminos; el mantenimiento de parques y jardines; la reposición de especies vegetales y redes de riego por goteo; y la pintura de edificios, muretes, barandillas y otros elementos municipales.

En Nacimiento se están impulsando tres proyectos con una inversión total de 150.000 euros y la generación de más de 1.100 jornales. Una de las actuaciones permite renovar el acerado del acceso al municipio desde la carretera AL-4403 y mejorar el pavimento, los pasos peatonales, los alcorques y el mobiliario urbano.

Los trabajos también permiten acometer el mantenimiento medioambiental de 28 espacios del término municipal y de la barriada de Gilma, con el cuidado de parques y jardines, la limpieza y el desbroce de caminos, calles y depósitos, así como la pintura de edificios municipales, barandillas y muretes.

El tercer proyecto contempla la construcción de una piscina infantil de chapoteo de tres metros por tres metros, con sus correspondientes conducciones de llenado y vaciado, además de la renovación del vallado perimetral de las instalaciones.

ALCUDIA DE MONTEAGUD Y TAHAL

El PFEA moviliza en Alcudia de Monteagud 50.000 euros y genera más de 350 jornales. Las actuaciones incluyen el mantenimiento y el acondicionamiento de caminos, senderos, plazas, zonas verdes, parques y edificios municipales, con tareas de desbroce, jardinería, plantación y pintura.

También se ejecutan mejoras en las calles Tercia y Sauco para renovar la pavimentación de estas vías urbanas. En la calle Sauco se sustituirá la red de saneamiento y se ampliarán los imbornales de las calles Era y La Fuente y del entorno del Museo Etnológico para mejorar la evacuación del agua durante las lluvias intensas.

Las actuaciones de Tahal suman una inversión superior a los 130.000 euros y generan más de mil jornales. El programa incluye tareas de mantenimiento medioambiental en Tahal y Benitorafe, con trabajos de limpieza, jardinería, reposición del riego por goteo y pintura de dependencias municipales, muretes y barandillas.

En las plazoletas del Laberinto, en Benitorafe, se renovarán la red de abastecimiento, el pavimento, los alcorques, los muretes y las barandillas. También se actúa en las calles Estación y La Loma, donde se mejorarán las redes de abastecimiento y saneamiento, la pavimentación y la seguridad peatonal.

Las antiguas casas escuela se rehabilitarán para convertirlas en un alojamiento de turismo rural. El proyecto contempla una "reforma integral" de la vivienda, con nuevas instalaciones eléctricas y de fontanería, pavimentos, revestimientos, carpinterías, sanitarios y una nueva distribución interior.