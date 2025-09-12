La Diputación de Almería y la OCAL acercan la cultura musical a seis municipios con el programa 'Como en casa'

La presidenta de la asociación cultural OCAL, Mercedes Oliver, junto a la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director Michael Thomas, durante la presentación del programa 'Como en casa'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) han presentado el programa 'Como en casa: el tour de la OJAL en la provincia', una iniciativa que permitirá acercar la música clásica a todos los públicos con conciertos en auditorios, teatros y espacios culturales de Albox, Mojácar, Antas, Tabernas, Alhama de Almería y Dalías.

En los recitales participarán tanto la sección de cuerdas de la Orquesta Joven de Almería (OJAL), integrada por 38 músicos, como la orquesta sinfónica joven, con 79 intérpretes.

De este modo, la Diputación vuelve a situar la música como "vehículo para la formación y el desarrollo cultural en toda la provincia", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha declarado que "hoy, 12 de septiembre, iniciamos una ruta por seis municipios que se prolongará hasta el 18 de octubre y que nos permitirá acercar la gran música sinfónica a localidades pequeñas de nuestra provincia, gracias al talento de la Orquesta Joven".

"Se trata de un esfuerzo conjunto que pone en valor el trabajo de los profesionales que forman parte de la OCAL y que refuerza nuestro compromiso de llevar la cultura a todos los rincones de la provincia", ha subrayado Morales.

La presidenta de la asociación cultural OCAL, Mercedes Oliver, ha manifestado que "la Orquesta Ciudad de Almería es un proyecto cultural que busca, por un lado, acercar la música clásica a toda la provincia, con un programa anual de la OCAL, que, a su vez, se ha convertido en una embajadora cultural de la provincia, con conciertos en los principales auditorios de España".

"Y, por otro, formar una cantera integrada por la Orquesta Infantil y Juvenil, en una iniciativa con casi 25 años de vida, y que está dando grandes alegrías. Al frente se encuentra un director de prestigio como es Michael Thomas", ha añadido.

Por su parte, el director de la orquesta ha afirmado que "la OJAL es un proyecto muy importante para la provincia y para la formación de los jóvenes músicos". Ha explicado que la gira contará con "un formato sinfónico, con un repertorio ambicioso y el pianista Héctor Suárez como solista, y otro para la sección de cuerda, complejo y exigente". "El público va a disfrutar con el talento de los jóvenes de la OJAL", ha apostillado.

La Orquesta Ciudad de Almería, con más de dos décadas de trayectoria, ha logrado consolidarse como "referente cultural y motor de difusión de la música clásica". Este nuevo tour pone el foco en la OJAL, que combina formación técnica, ensayos y 'master classes' con un repertorio adaptado a su evolución artística, "logrando una implicación activa de músicos y familias".