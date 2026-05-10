Diputación de Almería organiza en Macael la recreación 'Canteros y caciques' sobre la cultura de la piedra

Recreación histórica ‘Canteros y caciques. En lucha por el mármol’, en el municipio de Macael (Almería). - CURRO VALLEJO

MACAEL (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El municipio de Macael (Almería) ha viajado en el tiempo durante este fin de semana para recuperar su memoria, pasado y raíces y rendirles un sentido homenaje con la recreación histórica 'Canteros y caciques. En lucha por el mármol', que acerca a la actualidad con minucioso detalle el conocido como 'pleito de las canteras'. Un acontecimiento que tuvo lugar entre 1919 y 1947 y enfrentó a los vecinos del pueblo con el poder con el objetivo de preservar la titularidad pública de las canteras.

El pasado viernes arrancó el acto de inicio de este evento que se ha desarrollado durante los días 8, 9 y 10 de mayo, con el debido respeto a la memoria y el luto decretado por la Junta de Andalucía por los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la provincia de Huelva, según ha informado la Diputación en una nota.

El acto inicial contó con la participación del alcalde del municipio, Raúl Martínez; del diputado provincial José Juan Martínez; del delegado de la Junta, Guillermo Casquet; así como de otros representantes institucionales, de los empresarios del mármol y alcaldes y concejales de municipios cercanos. En su desarrollo, además, se reconoció la labor y el compromiso de los canteros del municipio jubilados recientemente a quienes se les entregó una placa conmemorativa: Gabriel Flores, Antonio Martínez, Andrés Martos, Manuel Ortiz y José Segura, y a Clemente Martínez a título póstumo.

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, arrancó su intervención recordando a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva en acto de servicio el pasado viernes y trasladando el apoyo de todas las personas e instituciones implicadas en el evento a sus familiares, amigos y compañeros.

Sobre esta edición de la recreación, Martínez destacó que persigue celebrar y preservar la identidad de Macael y la comarca en torno a la cultura de la piedra natural y contribuir a que ese legado sea conocido por las nuevas generaciones y visitantes. Del mismo modo, expuso que también sirve como emotivo homenaje a todos los hombres y mujeres que consiguieron que las canteras del municipio pertenezcan a sus vecinos.

La principal novedad de la recreación este año ha residido en la incorporación de la escena 'La fuga de la novia', en la que se recreó un matrimonio consuetudinario característico de la época. También ha destacado la incorporación y mayor protagonismo de actores jóvenes junto a otros detalles técnicos que han buscado la comodidad del público como la impermeabilización de los techos de los bares de canteros.

La gastronomía cerró el círculo de la propuesta de Macael con su recreación histórica. Los visitantes pudieron disfrutar de la variada oferta de tapas y productos tradicionales en los bares de cantero y puestos del recinto como costillas en orza, puchero de trigo, careta, tabernero, albóndigas en salsa de la abuela, migas, pollo al ajillo, fritá de carne, lomo arriero, longaniza al vino, arroz campero, patatas asadas con ajo, garrapiñadas, helados y dulces artesanales.