La Diputación de Almería participa en Granada en la coordinación de la campaña institucional del 25N

Representantes de las diputaciones andaluzas, junto al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, durante las jornadas celebradas en Granada para coordinar la campaña institucional del 25 de noviembre. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha participado los días 2 y 3 de octubre en la reunión de trabajo celebrada en Granada para coordinar la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un encuentro presidido por Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, con la participación de representantes de las ocho diputaciones andaluzas.

La cita ha tenido lugar en la sede de Presidencia, el Palacio de Niñas Nobles, y ha contado con la representación de la institución provincial a través de la diputada de Igualdad de Almería, María Luisa Cruz, junto al equipo técnico del área.

En esta ocasión, las delegaciones de Igualdad han consensuado el manifiesto institucional, el cartel y los recursos de comunicación que articularán la campaña de 2025, centrada en los riesgos que enfrentan los jóvenes en los entornos digitales.

El foco se sitúa en "combatir la desinformación, los discursos antifeministas y la influencia de comunidades virtuales como la llamada manosfera, que promueven una visión negativa de la igualdad y refuerzan estereotipos de género perjudiciales", según ha destacado la institución supramunicipal en una nota.

La campaña busca alertar sobre cómo estos espacios digitales normalizan el acoso, la violencia sexual y actitudes misóginas, además de ofrecer herramientas a familias, centros educativos y agentes sociales para "acompañar a la juventud en el desarrollo de relaciones basadas en el respeto y la igualdad".

El encuentro se enmarca en una colaboración que se remonta a hace más de 20 años y que ha permitido impulsar de manera conjunta campañas con el objetivo de "lanzar un mensaje único, coherente y de alcance regional".

Cruz ha agradecido a la Diputación de Granada la recepción y organización de este encuentro y ha resaltado "la importancia de trabajar unidos en pro de la igualdad y contra la violencia de género".

"Tenemos la responsabilidad es garantizar un mensaje claro y firme frente a cualquier forma de violencia hacia las mujeres y trabajando unidos nuestro mensaje llegará más lejos", ha asegurado la diputada provincial.

En este sentido, ha señalado que las ocho diputaciones mantienen una "relación estrecha durante todo el año", porque "la lucha en pro de la igualdad y contra la violencia es algo que se hace los 365 días del año".