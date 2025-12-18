La Diputación de Almería participa en el Murec en una jornada por el Día Internacional del Migrante

Inauguración de las jornadas conmemorativas del Día Internacional del Migrante en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha participado este jueves en la inauguración de las jornadas conmemorativas del Día Internacional del Migrante, bajo el título 'La realidad migratoria en España: retos y oportunidades', un foro de análisis y reflexión que se celebra en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec).

La jornada, que reúne a representantes institucionales, profesionales y expertos en materia de migraciones, extranjería y derechos sociales, está organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, según ha señalado la institución provincial en una nota.

El acto de apertura ha contado con la participación de la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, quien ha dado la bienvenida al Murec a todos los participantes y ha destacado que "desde la Diputación de Almería, y especialmente desde Iniciativas Europeas y Emprendimiento, trabajamos para que ese talento encuentre aquí las herramientas para prosperar".

Álvarez ha agradecido al Colegio Oficial de Graduados Sociales la organización de este encuentro titulado 'La realidad migratoria en España: retos y oportunidades'. "Ustedes son quienes dan seguridad jurídica a esta realidad, convirtiendo los retos en estabilidad social", ha expresado.

Por su parte, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha relatado que desde el Gobierno local "trabajamos de manera continuada para dar respuesta a las necesidades de las personas migrantes, promoviendo políticas públicas que favorezcan su integración plena y el acceso en igualdad de condiciones a los recursos municipales".

Laynez ha explicado que "este compromiso se articula a través del IV Plan Municipal de Migración 2021-2025, que constituye la hoja de ruta de las políticas locales en materia de migración, convivencia intercultural e inclusión social".

"Un plan que apuesta por el trabajo en red, la coordinación institucional y la colaboración con el tejido asociativo como herramientas fundamentales para construir una ciudad más inclusiva, saludable y sostenible", ha añadido la edil.

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala, ha subrayado que "la migración regular, gestionada desde la responsabilidad y el compromiso compartido, no solo incentiva el crecimiento económico, sino que contribuye de manera decisiva al bienestar social y a la construcción de una sociedad más diversa y culturalmente enriquecida".

En este sentido, ha manifestado que "estos procesos fortalecen la resiliencia colectiva, impulsan la prosperidad y refuerzan la cohesión social".

El jefe de la Oficina de Extranjería en Almería, Francisco Javier Durán, ha valorado que "culminar los actos del centenario en el seno de un Colegio de Graduados Sociales resulta especialmente significativo, ya que sitúa el foco en el ámbito laboral, que es precisamente uno de los espacios donde la población extranjera y migrante requiere una atención más específica".

"Estas jornadas suponen una oportunidad para analizar con rigor la situación actual de la población extranjera en España", ha añadido Durán.

El vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Juan Fernández Henares, ha señalado que "estas jornadas ponen de relieve la importancia de abordar la realidad migratoria desde una perspectiva profesional, rigurosa y coordinada, especialmente en un momento de profundos cambios normativos y sociales".

Así, ha destacado que "el papel de los Graduados Sociales resulta clave para garantizar la correcta aplicación de la normativa laboral y de extranjería, así como para acompañar los procesos de integración desde la seguridad jurídica y el respeto a los derechos".

En el apartado formativo, el programa incluye la conferencia 'La reforma del Reglamento de Extranjería, seis meses después', en la que se analizan los principales cambios normativos y su aplicación práctica, con la participación de responsables de la Oficina de Extranjería y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, "ofreciendo una visión actualizada del marco legal vigente".

Asimismo, las jornadas se completan con dos mesas redondas centradas en la inmigración como un reto compartido y en el papel de las oficinas consulares como garantes de los derechos de las personas migrantes, en las que se abordan cuestiones como la distribución de competencias, la migración circular y el régimen de visados, a través de la experiencia de representantes institucionales, expertos en extranjería y responsables consulares.