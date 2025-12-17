La Diputación de Almería premia las mejores imágenes del concurso que ilustran el calendario 2026 del IEA

Entrega de los premios del Concurso de Fotografías del Patrimonio Cultural Material Almeriense. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), ha entregado este miércoles los premios del Concurso de Fotografías del Patrimonio Cultural Material Almeriense para la elaboración del calendario del año 2026. Las imágenes ganadoras recorren enclaves emblemáticos de la provincia como Calar Alto, Velefique, el Faro de Roquetas o el Cable Inglés, entre otros.

El certamen ha tenido como objetivo promover la conservación y difusión del patrimonio cultural material de la provincia a través de la fotografía y las redes sociales, con Instagram como plataforma de participación ciudadana, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El acto, celebrado en el Patio del Mandarino, ha contado con la participación del director del IEA, Mario Pulido, y de la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, quien ha manifestado que el concurso "consigue aunar dos grandes pasiones de los almerienses: nuestro patrimonio histórico y la fotografía, una disciplina que en la provincia cuenta con referentes de nivel internacional y se ha consolidado como una seña de identidad".

La diputada ha felicitado a todos los participantes y, de manera especial, a los galardonados, cuyas obras ilustrarán el calendario de 2026, y ha expresado que "es un auténtico lujo contar con vuestras imágenes para un calendario que nos va a acompañar durante todo un año, durante los próximos 365 días".

En este sentido, Morales ha subrayado "el compromiso de la Diputación de Almería con acciones que acerquen la cultura a todos los municipios de la provincia, con independencia de su tamaño o ubicación, y que contribuyan a poner en valor y proteger el patrimonio cultural almeriense como un elemento vertebrador del territorio".

Asimismo, ha señalado que "iniciativas como este concurso del IEA permiten descentralizar la cultura, implicar a la ciudadanía y reforzar el sentimiento de identidad compartida, convirtiendo el patrimonio en un recurso vivo, accesible y reconocido por todos los almerienses".

PREMIADOS

Las fotografías ganadoras han sido seleccionadas conforme a las bases del concurso: diez imágenes atendiendo al número de 'likes' obtenidos y dos elegidas por el jurado, que ha valorado criterios de originalidad, creatividad, calidad y representatividad del patrimonio almeriense. En total, se han premiado doce imágenes, que ilustrarán tanto el calendario de mesa como el calendario de pared del año 2026.

Las instantáneas seleccionadas recorren enclaves emblemáticos de la provincia como el Cable Inglés, la Alcazaba de Almería, el Observatorio de Calar Alto, Velefique, el Mercado Central o los cementerios históricos de Serón y Antas, "mostrando la diversidad paisajística, histórica y cultural del territorio".

En cuanto a los autores galardonados, las fotografías seleccionadas pertenecen a los usuarios de Instagram ionutjuanphotography, ruanoubedajose, ismacore_sh, calm_almeria, juanfco_truji, anecuza_89, dale_cache y bendinglight2.71, así como a neuscorbacho, cuyas imágenes del patrimonio cultural material almeriense formarán parte del calendario del IEA para el año 2026.

Cada uno de los galardonados ha recibido como premio dos entradas para una actividad multiaventura en la provincia de Almería y dos mochilas con el logotipo del IEA, "reforzando así el vínculo entre cultura, territorio y experiencias ligadas al patrimonio provincial".