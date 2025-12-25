La Diputación de Almería presenta la undécima Recreación Histórica de los Reyes Católicos en Fiñana

Representación de la Diputación Provincial de Almería en la XI edición de la Recreación Histórica de los Reyes Católicos en Fiñana (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación Provincial de Almería ha presentado la novena edición de la Recreación Histórica de los Reyes Católicos en Fiñana (Almería), que se celebrará el próximo domingo, 28 de diciembre. Se trata de una cita ya consolidada que rememora uno de los episodios "más relevantes de la historia de Fiñana", como es la llegada de los Reyes Católicos a la localidad en diciembre de 1489, tras la toma de Almería y durante su camino hacia Guadix.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el alcalde de Fiñana, Rafael Montes; y uno de los participantes en la recreación, Antonio Morales; han dado más detalles de esta edición durante la presentación.

Por su parte, Morales ha destacado que esta recreación histórica "permite viajar a los últimos años del siglo XV y revivir un momento clave para la historia de nuestra provincia", al tiempo que ha subrayado que se "trata de la última gran recreación histórica" que se celebra cada año en Almería. Asimismo, ha precisado que fue en 1489 cuando los Reyes Católicos pernoctaron en Fiñana tras la conquista de Almería, un episodio que actualmente se convierte en una oportunidad "para divulgar la historia local y reforzar la identidad almeriense".

Al hilo, ha felicitado al municipio de Fiñana y a todas las personas implicadas en la organización del evento por su "esfuerzo y compromiso" para valorar su patrimonio histórico y cultural, al tiempo que ha señalado que desde la Diputación de Almería estamos convencidos de que la cultura "es una herramienta fundamental para generar riqueza social y cultural, fortalecer la cohesión territorial y dinamizar nuestros municipios". Además, ha invitando a los almerienses a disfrutar de esta recreación histórica el próximo domingo como "una forma diferente de conocer el interior de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Fiñana ha agradecido el respaldo de la Diputación de Almería y, de forma especial, la presencia de la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y ha subrayado que "sin el apoyo de la Diputación este tipo de eventos no serían posibles".

En este sentido, ha explicado que la recreación histórica de la Pernoctación de los Reyes Católicos, que alcanza su undécima edición, es el resultado "de un trabajo continuado durante todo el año, con talleres y actividades preparatorias en las que participan activamente los vecinos del municipio".

Del mismo modo, el alcalde ha invitado a almerienses y visitantes a no perderse esta edición, adelantando que contará con "importantes novedades y sorpresas que hay que vivir en directo", con momentos especiales en enclaves como la ermita y el escenario principal. Además, ha anunciado la designación de nuevos embajadores de la recreación, entre ellos Ismael Vallejo y Juanjo Muriana, a quienes ha definido como "personas representativas de Fiñana y de la provincia", destacando su trayectoria profesional y deportiva y su vinculación con el municipio "como ejemplo del talento local que contribuye a proyectar la imagen de Fiñana más allá de sus fronteras".

En contexto, la recreación sitúa al público en el momento en el que Fernando II de Aragón y Isabel I de Castilla pernoctaron en Fiñana, pocos días después de que la villa fuera conquistada por las tropas cristianas al mando de Don Álvaro de Bazán, quien sería nombrado alcalde del municipio por el propio rey Fernando, cargo que ostentó durante varios años. Estos hechos históricos son los que se representan cada año "gracias a la implicación directa de los vecinos del municipio". Así, el evento comienza con la intervención de una narradora que contextualiza históricamente a los asistentes, dando paso a la llegada del cortejo real encabezado por los Reyes y acompañado por personajes históricos como Rodrigo Ponce de León, el sultán derrotado de Almería Al-Zagal o el infante Yahya Al-Nayar, entre otros, quienes son recibidos por Don Álvaro de Bazán a su entrada en la localidad.

Además, durante el recorrido del cortejo por las calles de Fiñana se realizan distintas paradas para valorar el patrimonio arquitectónico del municipio, destacando elementos tan singulares como la Mezquita almohade de Fiñana, uno de los ejemplos "mejor conservados de este periodo en la provincia". Todos los participantes visten indumentaria confeccionada en el propio municipio, utilizando tejidos y siguiendo criterios "de máxima fidelidad histórica".

El acto central tiene lugar en la plaza del pueblo, especialmente engalanada para la ocasión, donde se desarrolla el recibimiento oficial, la entrega de ofrendas, el acto de vasallaje y el nombramiento de Don Álvaro de Bazán como alcalde de Fiñana. Los diálogos y narraciones se representan íntegramente en castellano antiguo y en prosa, "reforzando el carácter histórico y didáctico de la recreación".