La Diputación de Almería recibe el premio Cultura Andalucía por la recuperación del antiguo Hospital Provincial

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los arquitectos Alfredo Garrido e Ignacio Bértiz tras recoger el premio Cultura Andalucía 2025. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La labor de recuperación patrimonial de la Diputación de Almería con la rehabilitación y puesta en valor del antiguo Hospital Provincial ha sido distinguida con el premio Cultura Andalucía en la categoría de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, modalidad de Bienes Inmuebles.

La primera edición de estos premios, organizados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha reconocido el impulso de la institución provincial a este emblemático edificio que forma parte de la memoria colectiva de los almerienses y que ahora acoge el primer Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) del país, junto a la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

La gala de entrega de los premios se ha celebrado en el Teatro Central de la Cartuja en Sevilla, y en ella se ha premiado el talento, la excelencia creativa, artística y patrimonial de la comunidad autónoma, así como algunas trayectorias profesionales excepcionales, según ha recordado la institución en una nota.

La Junta de Andalucía reconoce así el talento en todas las áreas culturales, como la literatura, el cine, el flamenco, las artes visuales, la moda, la música o la conservación del patrimonio histórico.

El premio, entregado por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, lo ha recogido la vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales, junto a los arquitectos de la institución, Alfredo Garrido e Ignacio Bértiz.

En este sentido, Morales ha agradecido a la Junta este reconocimiento que, como ha expresado, "fortalece nuestro compromiso con el patrimonio provincial y, de forma especial, con los símbolos y emblemas que constituyen la memoria colectiva de todos los almerienses, como el antiguo Hospital Provincial de Almería".

Asimismo, ha puesto de relieve el trabajo que la Diputación ha llevado a cabo "para preservar, difundir y conservar el patrimonio almeriense" y ha recordado que el nuevo gran desafío de la institución pasa por "la puesta en valor y recuperación del Cortijo del Fraile, otro símbolo inquebrantable de la identidad e historia de nuestra tierra que volverá a brillar en todo su esplendor como epicentro cultural de la provincia".

Las obras del Hospital Provincial se iniciaron en octubre de 2017 y se prolongaron hasta noviembre de 2022. Cinco años de intervención donde "la Diputación no sólo evitó la ruina del monumento, sino que devolvió al edificio su imagen original, recuperando el artesonado mudéjar, la fachada original del siglo XVI o la escalera renacentista".

La puesta en valor del monumento se completó en 2023, lo que ha dotado al vetusto hospital de un nuevo uso como sede del Murec, un espacio que lo ha convertido en un "templo de peregrinación para los apasionados del arte" y de este movimiento artístico, al contar con obras de autores como Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López o García Ibáñez, entre muchos otros.

De esta forma, la Junta reconoce, gracias a los Premios Andaluces de la Cultura, "no sólo la meritoria rehabilitación del Hospital de Santa María Magdalena, sino también su proyección hacia el futuro como pinacoteca".

Además, entre los premiados de la primera edición de estos galardones se encuentran figuras de gran proyección en el ámbito cultural andaluz, como la actriz y directora sevillana Paz Vega, el diseñador cordobés Palomo Spain o la violinista y compositora granadina María Dueñas, entre otros.