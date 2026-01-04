La Diputación de Almería refuerza en 2025 el papel del IEA en la conservación y difusión del patrimonio provincial

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director del IEA, Mario Pulido. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha potenciado a lo largo de 2025 la labor del Instituto de Estudios Almerienses (IEA) en la conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial de la provincia, a través del impulso de distintas iniciativas vinculadas al conocimiento y la divulgación de la identidad almeriense.

El centro de estudios locales ha vuelto a desempeñar un papel destacado en la preservación y puesta en valor de la historia, las tradiciones, las raíces, el arte y la cultura de la provincia, con la publicación de libros y la organización de conferencias, encuentros, rutas y exposiciones.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, a lo largo del periodo analizado se han llevado a cabo distintas actividades institucionales, entre ellas un proyecto centrado en la recuperación y divulgación del patrimonio inmaterial del folclore almeriense.

Asimismo, se han desarrollado iniciativas vinculadas a la Historia con la creación de un blog, la producción de pódcast y la organización de conferencias, junto a la musealización de la sede del IEA mediante la incorporación de treinta fotografías de Carlos Pérez Siquier, así como un concurso de fotografía en Instagram sobre patrimonio cultural.

En cuanto a las nuevas publicaciones, sobresale el proyecto de digitalización de publicaciones del IEA a través de 'Pandora' como un repositorio de documentación diseñado para construir y difundir colecciones digitales: archivos, bibliotecas, hemerotecas, colecciones fotográficas.

En la actualidad se ha digitalizado todo el material existente posterior a 2012. La colección 'Guías de Almería, territorio, cultura y arte' la conforman 18 números y a día de hoy está en fase de impresión el futuro número 19 dedicado a la agricultura intensiva.

También se incrementó la colección Pueblos de Almería con el dedicado a Los Gallardos y la Revista REAL con el número ocho y el nueve en fase de edición.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "un año más el IEA ha trabajado en todo el territorio provincial para transmitir el legado histórico y artístico de nuestra tierra".

"Han sido decenas de actividades las que se han llevado a cabo con la finalidad de ahondar en aquellos aspectos que constituyen la identidad almeriense y que no deben caer jamás en el olvido", ha declarado.

En este sentido, Morales ha manifestado que "la labor del IEA es fundamental para preservar la memoria y la identidad colectiva de todos los almerienses y estoy convencida de que 2026 volverá a ser un año importante en el que también cumpliremos todos los objetivos".

Un aspecto a reseñar del IEA reside en las publicaciones y presentaciones de libros de las colecciones del instituto con la presentación de ocho obras a lo largo de 2025 entre las que se encuentran, por ejemplo, 'El Cable Inglés, testigo de la historia de Almería'.

Otra línea estratégica que potencia Diputación a través del IEA consiste en la colaboración y asistencia directa con ayuntamientos y otras instituciones "para sacar adelante diferentes proyectos de carácter cultural y divulgativo".

En este capítulo se enmarca la convocatoria de asistencia económica 2025 destinada a entidades locales de hasta 10.000 habitantes para la realización de documentales de divulgación del patrimonio histórico, artístico, etnográfico o medioambiental de municipios almerienses. En 2025 se seleccionaron los proyectos de Tíjola, Purchena, Lubrín, Fiñana, Castro de Filabres y Benizalón.

La ayuda a la edición de revistas culturales se ha materializado en 2025 con la publicación de cuatro números correspondientes a 'Farua', editada por el Centro Virgitano de Estudios Históricos del Ayuntamiento de Berja; 'Velezana', a cargo del Centro de Estudios Velezano del Ayuntamiento de Vélez Rubio; 'El Afa', impulsada por la Sociedad Amigos de Sorbas; y 'El Eco de Alhama', editada por la asociación El Eco de Alhama.

En 2025 también vieron la luz proyectos que arrancaron en 2024, como la presentación de los documentales 'Los ríos de nuestros ancestros. Un viaje mágico por las aldeas de Serón' y 'La Majaraca. La agricultura tradicional del alto Almanzora de las manos de sus últimos agricultores'.

Asimismo, se ha llevado a cabo la grabación de temas musicales, de carácter cultural, costumbrista y local, compuestos e interpretados por el 'Coro Cristo de la Luz', de Dalías, así como la publicación sobre la minería en la Sierra de Gádor.