La Diputación de Almería reivindica su "compromiso" frente a la violencia de género en una jornada del 25N

La fiscal Flor de Torres y la diputada provincial María Luisa Cruz participan en el acto del 25N celebrado en la sede de la UNED de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha conmemorado este miércoles el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25N) en un acto celebrado en la sede de la UNED, donde alumnado de distintos institutos y entidades del Consejo Provincial de Mujeres han participado en una jornada de sensibilización y prevención organizada por el Área de Igualdad y Familia, que ha reivindicado su "compromiso" frente a la violencia de género.

El encuentro ha contado con la presencia de Flor de Torres Porras, fiscal delegada autonómica de Andalucía contra la violencia hacia la mujer y contra la discriminación de género, quien ha impartido la conferencia 'Claves para reconocer y prevenir la violencia de género', "reforzando la mirada ante esta realidad", ha destacado la institución en una nota.

Durante el acto se ha proyectado la nueva campaña institucional de las Diputaciones Andaluzas, bajo el lema 'No dejarlos solos frente al machismo online de la manosfera es prevenir la violencia de género', una iniciativa que "alerta sobre el creciente impacto de los discursos misóginos en entornos digitales y la captación de adolescentes y jóvenes por contenidos que normalizan la violencia hacia las mujeres".

Asimismo, se ha dado lectura al manifiesto institucional del 25N, que destaca los retos actuales, especialmente la violencia digital y la influencia de la denominada 'manosfera', así como "el compromiso de las diputaciones con la igualdad, la protección de las víctimas y el apoyo al ámbito rural".

La diputada provincial de Igualdad y Familia de Almería, María Luisa Cruz, ha subrayado la importancia de reforzar la prevención y el trabajo conjunto: "Hoy renovamos un compromiso que no admite fisuras".

"El 25N nos recuerda que la violencia de género sigue siendo una realidad que exige unidad, responsabilidad y políticas públicas firmes. Desde la Diputación seguiremos acompañando a nuestros municipios, reforzando recursos y creando espacios seguros para todas las mujeres, vivan donde vivan", ha manifestado.

Así, la diputada provincial ha subrayado que "la campaña que hemos presentado es clara: no podemos dejar solos a nuestros jóvenes frente a mensajes que distorsionan la igualdad y alimentan el odio. Nuestro deber es anticiparnos, formar y proteger, porque prevenir también es salvar vidas".

Por su parte, la fiscal ha destacado las claves para "reconocer y prevenir la violencia de género durante la conferencia" y ha expresado que "para mí es un placer volver a Almería y a esta casa que considero casi mía, no solo por mi trayectoria, sino también porque soy almeriense".

La fiscal ha manifestado que su objetivo en esta jornada es abordar "las otras caras de la violencia de género", y ha apuntado que "esta realidad no se limita a su dimensión más visible, sino que incluye muchas violencias que permanecen ocultas y que también debemos identificar y comprender".

Asimismo, ha trasladado al alumnado la importancia de reconocer su propia posición frente a esta realidad: "Ellos también pueden ser víctimas de los delitos de violencia de género, ya sea como víctimas directas o como víctimas vicarias, un concepto cada vez más presente para describir el daño que se causa a menores o a personas del entorno familiar".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que los jóvenes "visibilicen y comprendan estas formas de violencia para poder prevenirlas y actuar frente a ellas".

El acto ha concluido con un llamamiento a la acción institucional y social, y ha destacado que "la erradicación de la violencia hacia las mujeres requiere la implicación conjunta de las administraciones, la comunidad educativa, las entidades y las familias".