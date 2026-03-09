La Diputación de Almería renovará ocho calles del barrio de Piqueras en Níjar con más de 730.000 euros de inversión

El diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, durante su visita al barrio de Piqueras de Campohermoso, en Níjar, junto al alcalde de la localidad. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha licitado por 733.500 euros la renovación "integral" de ocho calles del barrio Piqueras, situado en Campohermoso, en el municipio de Níjar.

Los trabajos afectarán a las calles Capitán, Guadalajara, Zamora, Zaragoza, Huesca, Teruel y Perdiz, además del Camino El Salar, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La actuación se ejecutará a través de los Planes Provinciales de Inversión Municipal y contempla la sustitución de redes de servicios básicos, el soterramiento de infraestructuras y la mejora del pavimento para modernizar esta zona residencial. El proyecto fija un plazo de ejecución de doce meses desde el inicio de las obras.

En materia de abastecimiento, se sustituirán las tuberías de agua potable que han agotado su vida útil por nuevas conducciones de PVC para eliminar fugas y se renovará la red de alcantarillado.

Además, se eliminarán los tendidos aéreos actuales de alumbrado público y telecomunicaciones mediante la construcción de nuevas canalizaciones subterráneas, lo que permitirá "mejorar la estética y seguridad del barrio".

El proyecto contempla también la renovación del firme de las calzadas. Debido a la estrechez de las calles existentes, se ha optado por una configuración de plataforma a distinto nivel que permitirá separar el tráfico de vehículos y peatones.

El diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado la importancia de una actuación con la que la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Níjar modernizan un sector "clave" de Campohermoso y garantizan "servicios de calidad y un entorno urbano más accesible y eficiente para todos sus residentes".

"Los Planes Provinciales son una de las principales herramientas con las que cuenta la Diputación para impulsar la cooperación local y permiten ejecutar mejoras que, en solitario, sería más complicado de ejecutar. Además, son una muestra de la colaboración institucional", ha sostenido.

Rodríguez también ha subrayado que esta obra transformará el entorno del barrio al intervenir tanto en la imagen urbana como en las infraestructuras básicas y los servicios públicos.

Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha valorado la actuación como "muy necesaria para mejorar la calidad de vida de los vecinos del Barrio Piqueras y para seguir avanzando en la modernización de Campohermoso".

Asimismo, ha explicado que esta intervención "sirve para renovar infraestructuras básicas que ya habían agotado su vida útil, y al mismo tiempo, también para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana de todo el entorno".

El regidor ha agradecido además la colaboración de la Diputación Provincial y ha señalado que "este tipo de proyectos demuestran que cuando las administraciones trabajan juntas se pueden impulsar inversiones importantes que responden a las necesidades reales de nuestros vecinos y que contribuyen a que Níjar siga avanzando".