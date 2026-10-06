La Diputación de Almería respalda al sector agrícola almeriense en Fruit Attraction de Madrid

La delegación de la Diputación de Almería durante su visita a Fruit Attraction, en Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha mostrado su apoyo al sector agrícola almeriense en Fruit Attraction, que se celebra en Ifema, en Madrid, hasta el 8 de octubre, donde la provincia cuenta con una amplia representación empresarial e institucional que, según ha indicado la institución en una nota, es "la más destacada de Andalucía y España".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el vicepresidente Ángel Escobar y el diputado Antonio Jesús Rodríguez, ha acudido a la feria junto a la marca gourmet 'Sabores Almería' para respaldar a los representantes del principal tejido productivo de la provincia.

La delegación provincial ha visitado los estands almerienses, ha acompañado al sector en reuniones y presentaciones y ha mantenido encuentros con alcaldes y otras autoridades almerienses, como el delegado de la Junta de Andalucía, "con el objetivo de seguir impulsando la agricultura como sector clave para los 103 municipios".

El presidente provincial ha puesto de relieve "la trascendencia del campo para toda la provincia" y ha afirmado que la institución está al lado de los agricultores y empresarios "para que se sientan arropados bajo el paraguas de Diputación y 'Sabores Almería' en estos foros de tanta magnitud".

"La unión de todos en este ámbito es indispensable para que se sigan cumpliendo los objetivos de nuestro agro y que siga siendo referente en el sector", ha añadido García Alcaina.

Asimismo, ha señalado que "en Fruit Attraction nos volvemos a posicionar al lado de los hombres y mujeres que con su esfuerzo han convertido la provincia de Almería en la huerta de Europa y ejemplo de sostenibilidad integral".

"Queremos que sepan que estamos a su lado en cualquier reivindicación que sea justa para que el agro siga teniendo el mismo eco social en la provincia que hasta el día de hoy", ha señalado.

El presidente y los diputados han visitado decenas de empresas y han compartido con los protagonistas del sector los desafíos y tendencias que marca el agro a nivel mundial. También han analizado nuevas vías de colaboración en las que participen la institución provincial y 'Sabores Almería'.

La marca gourmet participa esta semana en San Sebastián Gastronomika. Entre las empresas y estands visitados por la delegación provincial en Fruit Attraction figuran firmas de 'Sabores Almería', como CASI, Biosabor, Biosol Portocarrero, Primaflor y Agroponiente, entre otras.