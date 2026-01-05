La Diputación de Almería reúne a más de 600 personas en los talleres de 'Talento Almeriense' en Navidad

Imagen de archivo del presidente de la Diputación de Almería, el diputado de Promoción de la Provincia y la embajadora de 'Talento Almeriense'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La moda, la artesanía y los complementos de 'Talento Almeriense' han sido los protagonistas de los espacios 'showroom' y de talleres dentro de una programación de formación y ocio impulsada por la Diputación Provincial, que ha reunido a más de 600 personas en los más de 45 talleres organizados en este enclave.

El corazón de la capital se ha consolidado como epicentro de la creatividad local con el 'Espacio Talento Navidad', un proyecto que ha transformado el local del Paseo de Almería número 12 en una plataforma de 300 metros cuadrados dedicada a la promoción de la moda, la artesanía y los complementos hechos en Almería, según ha destacado la institución provincial en una nota.

Desde su inauguración a mediados de noviembre, este punto de encuentro ha registrado una alta participación en unas actividades que han contado con la implicación de las propias marcas y que han permitido a los ciudadanos aprender técnicas como la fabricación de velas, la joyería en cerámica o la iniciación al crochet, entre otras, con una oferta adaptada tanto a adultos como a niños.

El espacio se divide en dos grandes áreas que dan servicio a los creadores de la provincia. Por un lado, la zona de talleres dedicada a fomentar la artesanía, y por otro, el 'showroom' de venta directa, donde actualmente más de 90 marcas incluidas dentro de la marca 'Talento Almeriense' muestran sus productos al público.

"Este escaparate es esencial porque algunas de estas marcas solo comercializaban sus productos a través de Internet y esta tienda les ha permitido contar con un punto de venta en el corazón de la ciudad", han subrayado. Asimismo, los productos que se venden van desde ropa, complementos, bolsos o decoración hasta la joyería más artesana.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que 'Espacio Talento' ha conseguido "el propósito de que los almerienses cuenten con las creaciones y el talento de la provincia como una de las primeras opciones para todos aquellos que buscan un regalo especial, con alma y con identidad propia".

Este establecimiento "nació con el firme propósito de dinamizar el comercio del centro durante la campaña navideña" y este año ha contado con una embajadora de "auténtico lujo", la presentadora almeriense Isabel Jiménez, "que como apasionada por la moda se ha encandilado con el diseño y las creaciones almerienses".

La presentadora de Informativos Telecinco ha unido su imagen a este proyecto "con el fin de dar mayor visibilidad a los artesanos y profesionales de su tierra natal".

Además de este "éxito a pie de calle", el talento de la provincia ha traspasado fronteras este año. La firma BLAM Atelier, adherida a la marca provincial, fue la encargada de vestir a la cantante almeriense Vera GRV para la gala de los Latin Grammy 2025, "demostrando la fuerza y la excelencia de la alta costura y el lujo artesanal que se genera en Almería".

ALIANZA ENTRE 'TALENTO ALMERIENSE' Y 'SABORES ALMERÍA'

El 'Espacio Talento Navidad' mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 13 de enero. Tras esta fecha, la actividad de talleres continuará su andadura trasladándose a la planta alta del espacio gourmet 'Sabores Almería', "manteniendo vivo el compromiso de la institución provincial con los creadores locales".

En este sentido, Sánchez ha destacado que el objetivo que se ha marcado la Diputación con 'Talento Almeriense' es "replicar el modelo de éxito que ha quedado patente con la marca 'Sabores Almería'".

"Queremos que sea una gran plataforma de promoción que convierta a los almerienses en prescriptores de nuestros creadores y artesanos y que al mismo tiempo nuestras marcas puedan seguir dando nuevos pasos en el exterior de la provincia y del país a través de la internacionalización", ha manifestado el diputado provincial.