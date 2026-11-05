La Diputación de Almería reúne en Tabernas a unos 120 cuidadores familiares de 17 municipios

Participantes en la quinta edición de las jornadas de convivencia para cuidadores familiares celebradas en Tabernas (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

TABERNAS (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Unos 120 cuidadores y cuidadoras no profesionales de 17 municipios de Almería han participado este jueves en la quinta edición de las Jornadas de convivencia de los talleres para cuidadoras familiares, celebrada en Tabernas y organizada por la Diputación Provincial.

El encuentro ha puesto fin al programa de apoyo emocional de 2026 dirigido a quienes se dedican al cuidado de familiares dependientes, según ha señalado la institución supramunicipal en una nota.

La jornada se ha celebrado en el Restaurante Las Eras de Tabernas y se enmarca en el Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios 2026, que contempla actividades de formación, acompañamiento e intercambio de experiencias para residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Los participantes proceden de las dos fases del proyecto, desarrolladas en Albox, Alhama, Berja, Canjáyar, Cantoria, Carboneras, Fines, Gádor, Garrucha, La Mojonera, Macael, Pechina, Pulpí, Serón, Sierro, Sorbas y Tíjola.

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar y la teniente de alcalde de Tabernas, Inma Rodríguez Aparicio, han acompañado a los participantes durante la jornada.

El encuentro ha incluido una mesa de experiencias en la que los propios usuarios han compartido sus experiencias en los talleres, una conferencia motivacional titulada 'El pilar invisible: la importancia de la persona cuidadora como motor de la familia y la sociedad', una dinámica participativa y una lectura de conclusiones como antesala al almuerzo de convivencia.

Escobar ha destacado que la mayoría de las personas cuidadoras no profesionales de la provincia son mujeres, muchas de ellas de edad avanzada, que atienden en sus domicilios a familiares con discapacidad o en situación de dependencia vinculada al envejecimiento.

"Se trata de una labor continua, de 24 horas al día los 365 días del año, que exige una dedicación plena y que con frecuencia deriva en aislamiento social, sobrecarga física y un importante desgaste emocional derivado del cuidado constante de sus seres queridos", ha señalado.

En este sentido, el vicepresidente ha explicado que el propósito de estas jornadas es "facilitarles tanto formación práctica sobre técnicas de movilización y ergonomía en el domicilio, como herramientas de apoyo psicológico para gestionar el estrés".

Asimismo, ha subrayado que, más allá del aprendizaje técnico, la prioridad es "ofrecer un espacio para romper la rutina del hogar, compartir experiencias y tejer una red de contacto permanente entre los municipios que les permita apoyarse mutuamente en su día a día".

Por su parte, la teniente de alcalde de Tabernas ha expresado su satisfacción por acoger este encuentro. "Es un honor que Tabernas haya sido elegida sede de una iniciativa esencial para visibilizar la gran labor que desempeñan las personas cuidadoras", ha declarado.

Rodríguez Aparicio ha puesto de relieve la dedicación de las mujeres que renuncian a sus proyectos personales y profesionales para dedicarse a sus familias "con un compromiso y un respeto admirables".

Además, ha incidido en la importancia de las redes de atención familiar en el medio rural y ha señalado que "en nuestros pueblos se conserva muy viva esa responsabilidad y ese afecto hacia nuestros mayores y dependientes", unos vínculos que, según ha apuntado, "a menudo se ven diluidos en las ciudades debido al ritmo acelerado de vida y a las exigencias laborales".