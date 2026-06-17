La Diputación de Almería y San Telmo Business School llevan a Vera formación estratégica para pymes y micropymes

Representantes de la Diputación de Almería, San Telmo Business School y el Ayuntamiento de Vera en la inauguración del Sipal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y San Telmo Business School han inaugurado este miércoles en la Casa Orozco de Vera el Seminario Intensivo para pymes y micropymes de Almería (Sipal), un programa formativo financiado por la institución provincial para dotar al tejido empresarial almeriense de herramientas con las que afrontar los retos del mercado actual.

El seminario se desarrollará en jornadas intensivas de 10,00 a 19,00 horas a lo largo de cuatro sesiones previstas para los días 17 y 30 de junio, y 6 y 20 de octubre, según ha detallado la Diputación en una nota. Para garantizar el aprovechamiento del curso, los participantes han asumido un compromiso de asistencia total a todas las sesiones.

El alcalde de Vera, Alfonso García, ha destacado "la importancia de acercar iniciativas formativas de calidad al tejido empresarial local", al señalar que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos "son una pieza fundamental para el desarrollo económico" del municipio.

García ha apuntado que seminarios como Sipal ofrecen herramientas "muy valiosas" para afrontar los retos actuales de la gestión empresarial, la digitalización o la mejora de la competitividad.

Asimismo, ha puesto en valor la celebración de la jornada en Casa Orozco, al que ha definido como "un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para el conocimiento, la formación y el intercambio de experiencias", y ha remarcado que contribuye a proyectar Vera como un municipio "comprometido con la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico".

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha resaltado la "alianza estratégica" entre Diputación y San Telmo para reforzar la formación de los empresarios almerienses, con el valor añadido de que seminarios como Sipal se impartan en la provincia y con inscripción gratuita.

Sánchez ha indicado que la mayoría de las empresas participantes pertenecen al sector agroalimentario, un dato que, según ha afirmado, "pone en evidencia la fuerza y el liderazgo de Almería en este sector".

Además, ha destacado que muchas de las empresas adheridas a esta formación forman parte de la marca 'Sabores Almería', lo que, ha dicho, supone "un hecho que nos hace mucha ilusión porque seguimos ofreciendo herramientas para que las empresas de la marca sigan creciendo e internacionalizándose".

El director del Sipal, Pablo Pérez de Ayala, ha señalado que el principal objetivo del seminario es aportar a autónomos y pequeños empresarios almerienses "herramientas prácticas y estratégicas para profesionalizar su gestión, mejorar su competitividad y hacer crecer sus negocios en un entorno complejo".

Asimismo, ha resaltado que, a través de la metodología del caso, las jornadas buscan que los participantes adquieran una "visión integral de los desafíos económicos y sociolaborales de la región, perfeccionen sus habilidades directivas y creen conexiones de valor que impulsen el desarrollo local".

TEJIDO EMPRESARIAL "DINÁMICO"

El director ejecutivo del Pymex Málaga, Alfonso Abad, ha subrayado que "Almería ha construido uno de los tejidos empresariales más dinámicos de España", basado en miles de pymes y empresas familiares que compiten con éxito en mercados globales.

Abad ha trasladado el "firme compromiso" de San Telmo con la provincia a través de la formación y el intercambio de experiencias, y ha indicado que iniciativas como Sipal pretenden ayudar a los empresarios a afrontar los retos de productividad, crecimiento y competitividad que marcarán el futuro, con herramientas de diagnóstico, reflexión y dirección para seguir con el impulso del desarrollo económico de Almería.

Sipal se presenta como una "apuesta estratégica" de la Diputación por el desarrollo económico de sus municipios. Por un lado, proporciona a autónomos y pequeños empresarios una perspectiva sobre las nuevas iniciativas y proyectos que afronta Almería y, por otro, aborda problemáticas críticas como el entorno sociolaboral y la sostenibilidad de las microempresas.

El programa se centra en una metodología práctica enfocada a la toma de decisiones estratégicas, la visión global de la economía provincial y el desarrollo de competencias directivas para que las pequeñas empresas almerienses puedan crecer en un "entorno competitivo cada vez más complejo".