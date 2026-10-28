La Diputación de Almería se suma al luto oficial de tres días por el accidente ferroviario de Toledo

Las banderas del Palacio Provincial de Almería ondean a media asta en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería se suma al luto oficial de tres días decretado en toda Andalucía en señal de "profundo respeto, consternación y solidaridad" con las víctimas y familias afectadas por el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo.

En un comunicado, la institución provincial ha trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de quienes han perdido la vida, y les acompaña en estos momentos de dolor".

Asimismo, ha extendido también su apoyo a los heridos y sus familias, a quienes desea una pronta recuperación. La institución ha mostrado su reconocimiento a los equipos de emergencias, a los profesionales sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en la zona afectada.

En cumplimiento de las medidas oficiales, desde las 14,00 horas de este miércoles, 28 de octubre, y hasta las 14,00 horas del próximo sábado, 31 de octubre, las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior del Palacio Provincial.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, los vicepresidentes, Ángel Escobar y Álvaro Izquierdo, y los diputados Carlos Sánchez, Antonio Jesús Rodríguez, Lorena Nieto y Matilde Díaz se suman al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario, que se celebrará en la Plaza de la Constitución a las 20,00 horas.