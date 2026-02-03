La Diputación de Almería y la UAL refuerzan su colaboración para impulsar el talento en la provincia

El presidente de la Diputación de Almería se reúne con el rector de la Universidad de Almería en la sede de la institución provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación Provincial de Almería y la Universidad de Almería (UAL) han reforzado su colaboración institucional para impulsar el talento almeriense y favorecer la transferencia de conocimiento, durante un encuentro de trabajo celebrado este martes entre el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes.

Los principales proyectos de colaboración entre la Diputación y la UAL se han articulado en iniciativas como la Universidad de Mayores, los Cursos de Verano, la divulgación científica con 'La Noche Europea de los Investigadores', el fomento del emprendimiento, el Pabellón de Historia Natural y los proyectos UAL-Conecta, con acciones como la Feria del Empleo, la Feria de las Ideas o la Feria Aula, entre otros, según ha señalado la institución supramunicipal en una nota.

El encuentro se ha celebrado con motivo de la visita institucional del rector a la Diputación y ha servido para analizar los proyectos que ambas instituciones desarrollan de forma conjunta, así como para explorar nuevas líneas de colaboración que permitan extender esta relación a otros ámbitos de interés para la provincia y sus municipios.

En la reunión también han participado el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y el vicerrector de Relaciones Institucionales de la UAL, Fernando Carvajal.

Durante el encuentro, el presidente provincial ha hecho entrega al rector de una bandera de la provincia de Almería para que luzca en el Rectorado, en representación de los 103 municipios, porque "es la universidad de toda la provincia y una institución por la que todos los almerienses sentimos un gran orgullo", ha afirmado García Alcaina.

En los asuntos tratados en la reunión, tanto el presidente como el rector han puesto de relieve la "fluida colaboración" que mantienen ambas instituciones y la posibilidad de extender esa relación a otros ámbitos e iniciativas que "resulten beneficiosas para la provincia y los almerienses".

La mayoría de los proyectos conjuntos se han articulado a través de un convenio que favorece la materialización de algunas de las iniciativas académicas de mayor repercusión de la UAL.

En este sentido, García Alcaina ha subrayado que "la colaboración de la Diputación Provincial con la UAL, la universidad de todos los almerienses, es plena y muy fructífera".

"Trabajamos conjuntamente para favorecer la transferencia de conocimiento desde la universidad a nuestros tejidos productivos, para acercar la universidad a los pueblos y a todos los ciudadanos, a las personas mayores y, en definitiva, para conservar y potenciar el talento que surge en nuestra tierra", ha manifestado.

Por su parte, el rector ha destacado también el papel de la UAL en el desarrollo del territorio y su "vocación irrenunciable de ser la universidad de toda la provincia".

En este sentido, Céspedes ha incidido en que "como agente de generación e intercambio de conocimiento que somos, trabajamos estrechamente con las instituciones públicas y el sector privado para propiciar la creación de oportunidades y el progreso de todos los municipios almerienses. Para eso, la colaboración con la Diputación de Almería es estratégica".