Diputación de Almería valora el cine europeo con los Premios LUX 2026

La diputada de Iniciativas Europeas de la Diputación de Almería, Esther Álvarez - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería celebra el ciclo del Premio del Público LUX 2026, con el que pretende "acercar el mejor cine europeo a los almerienses". Una iniciativa impulsada por el Parlamento Europeo y la European Film Academy y que tras sus dos primeras proyecciones celebradas en el Teatro Apolo, encara ahora su recta final con tres nuevas sesiones gratuitas que permitirán a los espectadores seguir disfrutando de algunas de las producciones europeas "más destacadas del momento".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el ciclo continuará en las próximas semanas con la proyección de 'It was just an accident' el 18 de marzo, 'Love me tender' el 8 de abril y 'Sentimental value' el 22 de abril, todas ellas a las 20,00 horas en el Teatro Apolo. Además de disfrutar de las películas, los asistentes podrán participar en la votación del Premio del Público LUX, contribuyendo a elegir la obra ganadora de este "prestigioso reconocimiento del cine europeo".

Por su parte, la diputada de Iniciativas Europeas, Esther Álvarez, ha animado a los almerienses a sumarse a esta propuesta cultural y ha precisado que "hemos abierto las puertas del Teatro Apolo para dar la bienvenida al mejor cine europeo. Un año más, desde la Diputación de Almería nos sumamos a la iniciativa del Parlamento Europeo para apoyar el prestigioso Premio del Público LUX, una oportunidad cultural que no se deben perder los amantes del cine".

Hasta el 22 de abril cualquier persona puede disfrutar de estas proyecciones de forma gratuita retirando su entrada en la web 'www.europa.almería.es', ver las películas y votar por su favorita. "Desde Diputación seguimos apostando por acercar la cultura europea a los almerienses y por convertir el Teatro Apolo en un punto de encuentro para el cine y la reflexión cultural", ha señalado Álvarez.

Así, la diputada ha animado a los almerienses a disfrutar de las tres últimas sesiones, que corresponden a 'It was just an accident', 'Love me tender' y 'Sentimental value'.