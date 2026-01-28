La Diputación de Almería valora la coordinación de las instituciones andaluzas de cara a los actos del 8 de marzo

Sevilla.-La campaña del 8M de las diputaciones andaluzas tendrá un enfoque "intergeneracional" y de "realidad social" - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La diputada provincial de Igualdad, Lorena Nieto, ha participado este miércoles en las jornadas celebradas en Sevilla para consensuar entre todas las instituciones provinciales andaluzas la estrategia "común y compartida" a seguir de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.

"Trabajar de manera conjunta nos permite llegar a todos los rincones del territorio andaluz con una campaña y un mensaje claro", ha estimado Nieto en una nota, en la que ha recordado que desde la Diputación de Almería se impulsan "políticas públicas que se traducen en acciones concretas y eficaces en materia de igualdad".

Así, ha incidido en que desde la Diputación se elabora programas de prevención y sensibilización, se da apoyo a las entidades locales, formación, acompañamiento a las familias y ejecutan proyectos que "fomentan la igualdad de oportunidades", según ha añadido.

Desde este pasado martes, la Diputación de Sevilla ha ejercido como anfitriona de responsables políticas y equipos técnicos de las áreas de Igualdad de las ocho provincias, en unas jornadas de trabajo que cuentan con más de dos décadas de trayectoria.

El objetivo del encuentro es definir una estrategia común y compartida que refuerce el alcance de la campaña del 8M en todo el territorio andaluz entre las diputaciones de Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva.

El encuentro de coordinación para la campaña del 8M permite a las diputaciones andaluzas promover campañas con un mensaje único, socialmente relevante y reconocido en todo el territorio.

La campaña de 2026 avanza desde un enfoque "intergeneracional" y "adaptado a la realidad social", con especial atención a la juventud, reconociendo los avances logrados y señalando los desafíos que aún persisten para alcanzar una igualdad real y efectiva.

Durante las jornadas se están consensuando las líneas estratégicas, el manifiesto institucional y los principales recursos comunicativos y se trabaja de manera conjunta en la campaña audiovisual del 8M.

Asimismo, se desarrolla un intercambio de experiencias y proyectos innovadores en materia de igualdad impulsados por las distintas diputaciones andaluzas. Como cierre de las jornadas, las personas participantes realizan una visita al Real Alcázar de Sevilla.