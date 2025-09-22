La Diputación de Almería y Verdiblanca impulsan las Jornadas 'Ecoturismo Activo' con más de 30 viajeros hacia Valencia

Participantes de las Jornadas de Vacaciones para Personas con Diversidad Funcional ‘Ecoturismo Activo'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca han puesto en marcha por decimotercer año las Jornadas de Vacaciones para Personas con Diversidad Funcional 'Ecoturismo Activo', que han arrancado este lunes desde el aparcamiento del Estadio de los Juegos Mediterráneos con una treintena de participantes rumbo a la Comunidad Valenciana.

Con la ilusión de compartir una semana de turismo, los viajeros han dado los últimos retoques a sus maletas y han comprobado "que no les falta detalle, incluido el más importante: las ganas de pasarlo bien".

El programa, que se desarrollará durante siete días, incluye visitas a espacios como el Oceanogràfic, el Bioparc, el Museo de las Fallas y los arrozales valencianos, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La propuesta ofrece "un intenso programa para estos intrépidos ecoturistas", que combinará la concienciación medioambiental con el compañerismo y fomentará "tanto la diversión como el aprendizaje, la convivencia y la inclusión".

Además, la iniciativa también permite ofrecer un "respiro familiar" para personas cuidadoras y las que conviven con personas dependientes por lo que este programa de Verdiblanca, con subvención de la Diputación Provincial de Almería, "cumple numerosos objetivos en diferentes ámbitos".

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha valorado que "estamos muy contentos de llevar ya 13 años organizando estas jornadas de ecoturismo mano a mano con la Diputación de Almería, que siempre ha colaborado con nosotros en una iniciativa que incluso tuvo su antecedente hace décadas con las jornadas de verano que hacíamos en Cabo de Gata".

"Cuando hace trece años se me ocurrió hacer unas jornadas que tuvieran que ver con el medio ambiente no pensábamos que, desgraciadamente, hoy sería todavía más necesario y urgente preservar nuestro ecosistema y nuestro entorno", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que "eso es lo que van a hacer los usuarios y usuarias de Verdiblanca, que viajan hasta Valencia, no solo a la capital, sino también al entorno de la Albufera, para conocer cómo se utilizan de manera respetuosa los recursos naturales".

Por su parte, la diputada provincial de Recursos Humanos de Almería, María del Mar López, ha destacado que "iniciativas como esta reflejan el compromiso que tenemos con las personas con discapacidad y con sus familias".

López ha hecho especial mención a Luis, uno de los participantes, "que es la primera vez que va a viajar y solo con eso ya se explica porqué es necesario apoyar estas experiencia tan enriquecedoras".

MÁS SOBRE EL PROGRAMA 'ECOTURISMO'

'Ecoturismo activo' está destinado a personas mayores de 18 años que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, valorándose especialmente la situación socioeconómica, grado de dependencia y el respiro familiar necesario entre las solicitudes presentadas. En las últimas ediciones ha recorrido ciudades y provincias de Castilla La Mancha, Jaén, Huelva, Cádiz, Murcia o Sevilla.

El programa "ofrece a cualquier persona con discapacidad la posibilidad no solo de poder disfrutar de un viaje didáctico, lúdico y divertido, sino que a la vez fomenta valores sociales, relacionales y motivacionales".

"Se trata de una iniciativa enriquecedora desde lo emocional a lo personal, trabajando siempre desde lo grupal e inclusivo, con personal técnico y voluntario para atender a cualquiera de las personas participantes, que cuentan con vehículo adaptado a movilidad reducida y unas instalaciones hoteleras accesibles y con pensión completa", han subrayado desde la institución provincial.