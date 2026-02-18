La Diputación de Almería visibiliza el Síndrome de Asperger por su Día Internacional con la lectura del manifiesto

Representantes institucionales y de la Asociación Asperger Almería, tras la lectura del manifiesto por el Día Internacional del Síndrome de Asperger en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos de la Diputación Provincial ha acogido este miércoles el acto de lectura del manifiesto de la Asociación Asperger Almería para visibilizar el síndrome con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se celebra cada 18 de febrero.

Durante este día, las entidades confederadas de la Confederación Asperger España conmemoran el Día Internacional del Síndrome de Asperger como una jornada de reivindicación centrada en el reconocimiento de la discapacidad psicosocial y en la defensa de los derechos de las personas con autismo de nivel uno, según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado que la lectura del manifiesto en este espacio "convierte a la institución en un referente y en una guía para visibilizar las necesidades reales de las personas con Asperger".

En este sentido, ha señalado que la "institución se erige como un 'faro' que ayuda a concienciar a la sociedad y a las administraciones sobre una realidad que sigue requiriendo atención y compromiso", al tiempo que ha subrayado la importancia del trabajo conjunto de todas las administraciones "para avanzar hacia una inclusión social plena".

Escobar ha afirmado que "este reconocimiento es clave para garantizar ámbitos fundamentales como el deporte inclusivo y la autonomía personal, pilares esenciales para que las personas con Asperger puedan desarrollar su proyecto de vida con igualdad de oportunidades y plena participación en la sociedad".

La presidenta de Asperger Almería, Amparo García, ha manifestado que "el 18 de febrero es una jornada de reivindicación en la que se hace visible, un año más, la necesidad de reconocer la discapacidad psicosocial, en la que se encuadran las personas con síndrome de Asperger".

En este sentido, ha recordado que "este reconocimiento aún no está contemplado a nivel nacional, pese a su importancia para garantizar derechos y apoyos adecuados".

Asimismo, García ha reclamado la aprobación de una "ley estatal contra el acoso escolar" y ha alertado de que "las personas con Asperger son especialmente vulnerables a este tipo de situaciones, lo que puede derivar en graves consecuencias emocionales y psicológicas, incluso en ideas suicidas durante la adolescencia y la edad adulta".

Por su parte, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Almería, Amós García Hueso, ha destacado el trabajo de la Asociación Asperger Almería y "la estrecha colaboración que mantenemos desde la Delegación de Empleo con esta entidad en los últimos años con el objetivo común de impulsar la inclusión laboral de las personas con Síndrome de Asperger como una vía más para facilitar la convivencia y su plena integración social".

"Actividades como esta son cruciales para transmitir a la sociedad un mayor conocimiento y concienciación sobre este síndrome y sobre el talento y potencial que tienen las personas con Asperger", ha expresado.

Asimismo, García Hueso ha explicado que "al igual que el año pasado, la Delegación Territorial de Empleo colabora en la Semana del Asperger acogiendo una mesa de empleo en la que participan tanto profesionales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la delegación como de la Asociación Asperger Almería, y a la cual hemos invitado a organizaciones empresariales".

Con ello, pretende "implicar al tejido empresarial almeriense en la mejora de la vida de las personas con Síndrome de Asperger y dar a conocer el trabajo conjunto que estamos haciendo y las medidas y recursos que se ponen en marcha para favorecer el acceso a la formación y el empleo de estas personas".

MANIFIESTO

La entidad alerta, en su manifiesto, de que, "pese a una mayor visibilidad del autismo, persisten importantes barreras sociales, educativas, laborales y administrativas que dificultan su plena inclusión y participación en igualdad de condiciones".

El manifiesto critica especialmente la elevada incidencia del acoso escolar y laboral y señala que un estudio realizado por la Federación Asperger Andalucía con casi 400 alumnos y alumnas de entre diez y 19 años con diagnóstico oficial de autismo de nivel uno revela que el 71 por ciento sufre acoso escolar.

En este sentido, la confederación reclama la aprobación de "una Ley Orgánica para la Protección del Alumnado frente al Acoso Escolar". Además, reivindica "el derecho a la asistencia personal para asegurar la autodeterminación y la ciudadanía plena, junto a la creación de cupos específicos o garantías reales de acceso al empleo público".