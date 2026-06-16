La Diputación aportará 40.000 euros a la restauración del órgano barroco de la Catedral de Almería

El deán de la Catedral de Almería y el presidente de la Diputación visitan el órgano del templo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería va a aportar 40.000 euros para sufragar los trabajos de la primera fase de reconstrucción del órgano barroco de la Catedral de Almería a raíz del convenio firmado con el Cabildo de Canónigos de la Santa Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación.

Actuación busca "devolver su esplendor a esta joya del patrimonio almeriense que se construyó en 1768 cuando era obispo Claudio Sanz y Torres", según ha explicado la institución provincial en relación a esta pieza histórica obra de Leonardo Fernández Dávila, organero de la corte real.

Esta inversión se suma a la ya aportada por Unicaja y diferentes particulares con lo que se hace posible afrontar esta primera fase, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En 1936 el órgano quedó destruido y a lo largo de estos años se han llevado a cabo varias remodelaciones aunque, según los informes técnicos del Cabildo, la situación del instrumento se ha convertido en un "paisaje de lo más desolador" en lo que a patrimonio organístico se refiere.

El presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, y el deán y representante del Cabildo de Canónigos de la Santa Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación de Almería, Juan José Martín, han suscrito la firma de esta alianza para "revertir la situación que describen los informes técnicos" y que el órgano barroco "vuelva a sonar con la misma excelencia con la que fue construido".

García Alcaina ha valorado un acuerdo que, a su juicio, "representa un gran paso para el patrimonio material e inmaterial de la provincia de Almería porque con esta acción vamos a devolver a la sociedad esta gran obra de arte".

"Es una inversión que va mucho más allá de lo religioso ya que la recuperación de esta pieza permitirá abrir el templo a la celebración de ciclos de conciertos recuperando su papel histórico como epicentro cultural de la ciudad", ha añadido el presidente de la institución provincial, quien ha añadido que "quien ora cantando ora dos veces".

Del mismo modo, ha precisado que "este acuerdo supone un ejemplo más de cómo la fluida colaboración institucional se traduce en grandes proyectos" para Almería, en este caso, entre la Diputación y la Iglesia "en favor de proteger y divulgar el legado histórico de todos los ciudadanos".

Por su parte, el deán de la Catedral ha agradecido a Diputación el apoyo para este proyecto y ha asegurado que "con la reconstrucción de este órgano logramos poner en Almería una pieza barroca que en 1768 empezó a ver la luz y podrá ser lugar de encuentro musical, de arte, de belleza y de cultura y, sin duda, para el servicio litúrgica de esta iglesia. Es un orgullo para el Cabildo Catedral llegar a este acuerdo".

Junto a los diputados provinciales Carlos Sánchez y Almudena Morales, ambos han visitado el órgano de la Catedral donde el organista Miguel Ángel Buendía ha interpretado algunos fragmentos y ha explicado su estado, historia y cómo se va a llevar a cabo su recuperación.

El objetivo principal de esta actuación reside en devolver a la Catedral su papel tradicional como foco cultural del centro de la ciudad. Una vez finalizada la reconstrucción, el órgano contará con un total de 2.505 tubos.