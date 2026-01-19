La Diputación y el Ayuntamiento de Almería suspenden sus agendas institucionales en Fitur por el accidente de Adamuz

Minuto de silencio a las puertas del Palacio Provincial de Almería por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería han suspendido sus agendas institucionales en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que arrancaba este miércoles en Madrid en solidaridad con las víctimas y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, ha explicado en una nota que "esta difícil decisión la tomamos por responsabilidad, solidaridad y respeto por las personas fallecidas y los afectados de este terrible accidente ferroviario ocurrido en nuestra comunidad".

Por su parte, el Ayuntamiento de la capital también ha suspendido sus presentaciones públicas en Fitur y la agenda de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en este evento, al que únicamente viajará el concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, para reuniones de carácter técnico, según han trasladado a Europa Press desde el Consistorio.

Así, el 'Costa de Almería' mantiene su presencia en la feria desde un "perfil técnico". El expositor tendrá las puertas abiertas para ofrecer información a profesionales y público general, así como para la celebración de reuniones de trabajo con turoperadores, aerolíneas y agencias de viaje.

Del mismo modo, el presidente ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Almería con el sector turístico de la provincia que ha demostrado que "sabe estar a la altura de las circunstancias" por lo que mantendrá el perfil profesional de la feria para "seguir potenciando uno de los principales sectores productivos de la provincia".

García Alcaina ha reafirmado el compromiso de Diputación con todas las personas afectadas en el accidente y ha agradecido a los profesionales implicados en el operativo de emergencia como sanitarios, bomberos, Protección Civil y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por "la gran labor que están desarrollando en estos momentos".