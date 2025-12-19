La Diputación y el Ayuntamiento construirán la nueva residencia de Sorbas (Almería) con un mínimo de 40 plazas

Representantes de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Sorbas visitan el solar donde se proyecta la nueva residencia de mayores del municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

SORBAS (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sorbas (Almería) han impulsado la creación y explotación de un nuevo centro residencial para personas mayores con, al menos, 40 plazas tras la aprobación por unanimidad, esta semana, del inicio del proceso de licitación en el último Pleno municipal.

La futura infraestructura será posible gracias al acuerdo de colaboración entre ambas administraciones, por el que la institución provincial aporta 1,5 millones de euros a un proyecto cuya inversión total se aproxima a los tres millones de euros, según ha trasladado la Diputación en un comunicado.

Durante una reunión mantenida en el municipio, representantes de ambas instituciones han abordado la construcción de la futura residencia, así como las principales actuaciones en infraestructuras hídricas que la Diputación ha emprendido en Sorbas a lo largo de este año.

En el encuentro han tenido la oportunidad de visitar la parcela donde se construirá la residencia, un solar ubicado entre las calles Jaén y Olla de Arena, que es un suelo sin edificación y que actualmente sirve como helipuerto para servicios sanitarios, con una superficie real de 1.055,24 metros cuadrados.

La empresa adjudicataria deberá redactar el proyecto, construir el edificio y explotarlo como centro especializado para mayores. El presupuesto estimado es de 2,9 millones de euros, de los que 1,5 millones aporta la Diputación y el resto se aporta como compensación de la inversión de la empresa privada a través del canon y el tiempo de concesión.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recordado que, tras las fuertes lluvias que sufrió la provincia entre los meses de marzo y abril de 2022, la antigua residencia de Sorbas quedó en ruinas debido a los desplazamientos del terreno, que afectaron a los muros de cimentación de la parcela, por lo que fue necesario demoler uno de ellos ante el riesgo de derrumbe.

En este sentido, García Alcaina ha señalado que "desde ese primer instante Diputación siempre estuvo al lado de Sorbas, de su Ayuntamiento, afectados y trabajadores para encontrar la mejor solución que materializamos en un convenio que representa la inversión más importante de la institución en un municipio de las características de Sorbas".

Además, ha destacado que "este importante proyecto asegura el futuro de los mayores, de los puestos de trabajo y, en definitiva, de la calidad de vida y el bienestar de todos los vecinos de Sorbas", al tiempo que ha subrayado que "en ejemplos como este se evidencia la importancia y repercusión del impulso de Diputación a los municipios para dotarles de más y mejores servicios que igualan oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan".

Por su parte, el alcalde de Sorbas, Juan Francisco González, ha agradecido el apoyo de la Diputación Provincial y el gesto del presidente al realizar una de sus primeras visitas institucionales al municipio para valorar la futura residencia y las inversiones hídricas.

En este contexto, el diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha afirmado que "estamos dando todos los pasos a los que nos comprometimos para que cuanto antes la residencia sea una realidad y gracias a la colaboración de la Diputación estamos cada vez más cerca de conseguirlo".

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

Otro de los temas abordados en la reunión se ha centrado en las acciones capitaneadas por Diputación para la renovación, mejora y creación de infraestructuras hídricas en Sorbas.

La institución provincial ha invertido recientemente más de 140.000 euros en hasta cinco actuaciones fundamentales para el buen funcionamiento de estas instalaciones municipales.

Entre estas actuaciones se encuentran mejoras y mantenimiento en los sondeos de Paco Teruel, Larache, El Prado, Las Lomas y en el depósito de Cariatriz; sustitución del grupo electrógeno del sondeo municipal de Las Lomas o la próxima sustitución del sondeo del Pozo Albarracín como la acción más inversora a través de una asistencia económica de 74.000 euros.