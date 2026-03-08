Diputación concede el Escudo de Oro de la Provincia al Cristo de la Expiración de Adra (Almería)

Diputación de Almería concede el Escudo de Oro de la Provincia al Cristo de la Expiración de Adra - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ADRA (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería ha entregado este domingo el Escudo de Oro de la Provincia al Cristo de la Expiración de Adra tras la misa celebrada en la parroquia del municipio por el 70 aniversario de la Hermandad.

Este reconocimiento, uno de los más importantes que entrega la Institución Provincial, se ha otorgado a la devoción que miles de abderitanos, almerienses y personas de todo el mundo sienten por esta imagen personificada en la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de las Penas y María Santísima de los Dolores.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, la imagen es una de las obras barrocas "más sobresalientes" del Obispado de Almería. Representa a Cristo en su última agonía. Tiene más de cuatro siglos de historia y se erige en uno de los referentes religiosos de mayor tradición en la provincia siendo la imagen de un Cristo más antigua de la provincia. Fue encargada en 1622 por el cura párroco Juan Xinés de Espinosa al escultor granadino de raíces abderitanas maternas, Alonso de Mena y Escalante.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha explicado que "el Escudo de Oro de la Provincia se entrega a aquellas personas y entidades que han trabajado con absoluta dedicación en mejorar la vida y el bienestar de todos los almerienses. Este Escudo está forjado con el cariño de toda la sociedad hacia vuestra hermandad y todos los hermanos que formáis y han formado parte de esta gran familia por vuestra labor religiosa y social durante la Semana Santa y el resto del año".

Además, García Alcaina ha añadido que "el Cristo de la Expiración lleva más de 400 años como guía espiritual de un pueblo entregado a su devoción, a quien le pide y ruega en los malos y buenos momentos. Es un símbolo de la identidad almeriense y abderitana, del hermanamiento de nuestra provincia bajo su protección y un emblema de la riqueza del patrimonio artístico y religioso de los almerienses. Constituye el vínculo que une el mar con la agricultura y la gente de Adra porque además de guiar los pasos de nuestra fe es el centinela de la memoria compartida de un pueblo trabajador y honesto".

Por último, el presidente provincial ha destacado que "para apreciar su fuerza y poder inspirador solo tenemos que mirar el rostro del Cristo en esa realista expresión del último suspiro para comprender la prueba de misericordia infinita de Dios que, en el mayor acto de generosidad conocido, entregó a su hijo para salvar el mundo".

Por su parte, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha felicitado a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración por la celebración de su 70 aniversario, destacando la importancia histórica y devocional que tiene para la ciudad.

El primer edil ha puesto en valor "el trabajo, la dedicación y el compromiso de tantas generaciones de hermanos y hermanas que han mantenido viva esta cofradía durante siete décadas, y muy especialmente de todos los hermanos mayores que han guiado su camino y han contribuido a engrandecerla, fortaleciendo también la Semana Santa de Adra".

Asimismo, Cortés ha recordado la profunda devoción que el pueblo abderitano siente por la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, una talla que recientemente cumplió 400 años de historia y que fue distinguida con la Medalla de Adra.

"Se trata de una de las imágenes más queridas por nuestro pueblo y un símbolo de fe profundamente arraigado en nuestra ciudad", ha señalado, agradeciendo además a la Diputación Provincial de Almería su presencia en este acto y la entrega del Escudo de Oro al Cristo de la Expiración, "un reconocimiento que pone en valor su importancia histórica, cultural y devocional para toda la provincia".

Por su parte, el Hermano Mayor de la Cofradía, José Miguel Soriano, ha puesto en valor la importancia de este hito: "Es un día de tremenda alegría y satisfacción, no solo para nuestra cofradía, sino para toda la localidad. El Cristo de la Expiración trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de nuestra identidad como pueblo".

"Como grupo parroquial, nuestra misión es realizar una labor de apostolado, y nos sentimos profundamente afortunados de contar con una imagen tan valiosa para llevarla a cabo. Por ello, queremos hacer extensivo este gozo a todo el pueblo de András, partícipe de este sentimiento compartido", ha concluido.