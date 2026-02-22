La Diputación Provincial homenajea a Carmen Amate, vecina de 94 años de Alhama de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, entrega un ramo de flores a Carmen Amate durante la visita realizada a su domicilio en Alhama de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha rendido homenaje a Carmen Amate Martínez, vecina de 94 años de Alhama de Almería y usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio, en un acto en el que se ha destacado su vida de trabajo, esfuerzo y dedicación a la familia, así como su ejemplo de vitalidad y optimismo para las nuevas generaciones.

Carmen Amate, nacida en Alhama el 30 de abril de 1931, ha recibido la visita del presidente provincial, José Antonio García Alcaina, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Cristóbal Rodríguez, y el vicepresidente de Diputación Ángel Escobar.

Durante el encuentro, celebrado junto a su familia y a las auxiliares que la atienden en su día a día, ha recibido un ramo de flores, una placa conmemorativa y una caja con productos de la marca gourmet 'Sabores Almería'.

García Alcaina ha destacado "el agradecimiento que como sociedad debemos a personas como Carmen, que representan a los almerienses que, con muchísimas más dificultades que nosotros dieron lo mejor de sí durante toda su vida para que hoy disfrutemos de una Almería mucho mejor. Lo mínimo que podemos hacer es darle las gracias y nuestro cariño por tanto esfuerzo".

Asimismo, ha subrayado que "el Servicio de Ayuda a Domicilio de Diputación es una herramienta fundamental para cumplir uno de nuestros objetivos más importantes como institución, igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan. Este servicio nace con esa vocación, la de hacer la vida más fácil y cómoda a las personas que lo necesitan y que Carmen pueda vivir en su casa con el calor de los suyos".

La Diputación atiende a más de 6.700 personas en municipios menores de 20.000 habitantes a través de este servicio, que cuenta con más de 1.540 auxiliares en toda la provincia.

El perfil mayoritario de los usuarios corresponde a personas en riesgo de soledad no deseada, mientras que otro porcentaje elevado reside en pedanías. En torno al 50 por ciento presenta un grado II de dependencia, el 20 por ciento un grado III y aproximadamente el 11 por ciento lleva más de diez años adherido al servicio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio incluye además programas específicos de intervención en salud mental, apoyo en cuestiones jurídico administrativas, inclusión social, telemedicina, soledad no deseada, hogar seguro y estimulación cognitiva, entre otros. Estas actuaciones son prescritas desde los 13 centros de Servicios Sociales de la provincia.