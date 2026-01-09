La Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería respaldan a Tecnova en su 25 aniversario

Representantes institucionales durante el acto del XXV aniversario de la Fundación Tecnova, celebrado en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Fundación Tecnova ha celebrado este viernes su XXV aniversario en un acto institucional en el que la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería se han unido para respaldar la trayectoria de la entidad y destacar el papel de la industria auxiliar en el éxito del modelo agrícola almeriense.

Bajo el lema 'Colaborar para competir mejor', el evento ha servido para reivindicar un cuarto de siglo de trayectoria "impulsando la innovación, el talento y la proyección internacional del agro andaluz", ha destacado la Diputación de Almería en una nota.

La jornada ha contado con una destacada representación institucional formada por el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el vicepresidente de la Diputación Provincial Ángel Escobar; y la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros.

Durante el turno de intervenciones, el vicepresidente ha subrayado "la importancia de la industria auxiliar para haber logrado el milagro almeriense en cifras de exportación, producción y ventas. El verdadero arquitecto de esta revolución es nuestra Industria Auxiliar Agraria".

"Gracias a vuestro talento y precisión, habéis logrado que nuestra provincia trascienda su papel de 'huerta de Europa' para convertirse en el auténtico 'Silicon Valley' de la tecnología agrícola", ha señalado Escobar, quien ha añadido que "detrás de cada cultivo hay mucha ciencia, desde el control biológico hasta la digitalización, lo que demuestra que nuestras empresas no solo fabrican insumos, sino que exportan conocimiento al mundo".

Asimismo, ha asegurado que "en este 25 aniversario, queremos reafirmar que la Diputación es y seguirá siendo una aliada firme del campo almeriense" y ha destacado que Tecnova ha sido "el faro de la I+D+i".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a la Fundación por su trayectoria como "centro tecnológico de referencia internacional" y como ejemplo de colaboración público-privada, y ha destacado "la firme apuesta" de Andalucía por una agricultura "moderna, innovadora y competitiva, basada en la tecnificación y la digitalización".

En este sentido, ha señalado dos nuevas convocatorias de ayudas de la Junta, una dotada con 88 millones de euros para mejorar la comercialización y la transformación, y otra con 18 millones para los Grupos Operativos de Innovación, en los que Tecnova participa de manera "muy activa".

La concejala del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha resaltado "el papel decisivo de la entidad para que Almería haya seguido creciendo y consolidando su posición de referencia global".

"Desde el Ayuntamiento vamos a seguir facilitando un ecosistema propicio para la innovación, promoviendo marcos de colaboración institucional y trabajando para favorecer una colaboración público-privada que fomente la proyección de Almería como un territorio inteligente y sostenible", ha aseverado.

MESA REDONDA Y RECONOCIMIENTOS

Antes de los discursos institucionales, el programa ha contado con una mesa redonda de alto nivel titulada 'Colaborar para competir mejor: innovación, talento y proyección internacional'.

Moderada por Miguel López, presidente honorífico de Tecnova, la sesión ha generado una conversación estratégica entre empresarios y técnicos sobre el impacto real de la colaboración empresarial en la competitividad del territorio.

El panel ha contado con la participación de referentes del sector como José Luis Molina, CEO de Hispatec; Luis Miguel Peregrín, presidente de Ritec; Ricardo García, director comercial de Rijk Zwaan Iberia; Rafael Peral, en representación de Caja Rural del Sur, y la europarlamentaria Carmen Crespo.

El acto ha concluido con la entrega de reconocimientos a personas y entidades que han sido "clave" en la historia de la Fundación, seguido de un desayuno de clausura, "reafirmando el mensaje de que la innovación no solo se mide en resultados, sino en las personas que la hacen posible".