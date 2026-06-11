La Diputación reconoce a cuatro empresas almerienses por su compromiso con la responsabilidad social

Archivo - Fachada Palacio Provincial de la Diputación de Almería. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha puesto en valor el compromiso del tejido empresarial de la provincia con la mejora de su entorno a través de la VIII edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que han distinguido a Aquatours Almería Aventuras Submarinas S.L., Transportes Doseguer S.L., Montajes de Electricidad Moya S.L. y Caldererías Indálicas S.L.

La ceremonia ha estrenado este año escenario al celebrarse en la capilla del antiguo Hospital Provincial, convertida en salón de actos del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec). Durante el acto se han entregado los galardones correspondientes a las cuatro categorías del certamen: Microempresa, Pequeña Empresa, Mediana Empresa y Gran Empresa. Como es habitual, las empresas premiadas destinarán la dotación económica de los galardones a organizaciones no gubernamentales de la provincia.

La periodista Rosenda Mirón, encargada de conducir la gala, ha sido la responsable de dar a conocer a las empresas finalistas y ganadoras de esta edición, así como las ONG a las que cada una de las galardonadas destinará los 4.000 euros asociados al premio para impulsar proyectos de carácter social en la provincia.

En la categoría de Microempresa, el reconocimiento ha recaído en Aquatours Almería Aventuras Submarinas S.L.; en la de Pequeña Empresa, en Transportes Doseguer S.L.; en la de Mediana Empresa, en Montajes de Electricidad Moya S.L.; y en la categoría de Gran Empresa, en Caldererías Indálicas S.L.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha iniciado su intervención al afirmar que "el tejido empresarial de esta tierra mejora cada día el entorno en el que vivimos como nunca antes había ocurrido en nuestra sociedad. Construís una Almería mejor porque ponéis vuestro talento, esfuerzo y compromiso al servicio de la ciudadanía".

Asimismo, García Alcaina ha felicitado y destacado la labor de las empresas premiadas y finalistas y ha manifestado que "Diputación siempre irá de la mano de su tejido productivo, de sus empresas, pero, sobre todo, de las personas que están detrás de ellas, que sois nuestra razón de ser. Porque habéis propiciado la gran revolución de la provincia de Almería, la de haberla convertido en una tierra próspera, con igualdad de oportunidades como uno de los mejores lugares del mundo en los que emprender un proyecto vital o empresarial".

También se ha dirigido al público la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, que ha compartido el objetivo principal de estos premios y del Plan Provincial de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la institución: "la RSE no es solo un modelo de gestión, es el código ético y moral que transforma las empresas y las instituciones públicas en motores de cambio. Con esta gala Diputación pretende reconocer, impulsar y acompañar a todas aquellas iniciativas que desean avanzar hacia un modelo empresarial más responsable".