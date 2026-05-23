Diputación y San Telmo celebran en Níjar el primer 'open day' para pymes y micropymes en Almería

'Open Day' Para Pymes Y Micropymes - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Finca El Maltés en Níjar ha acogido la celebración del primer 'open day' como introducción al Seminario Intensivo para Pymes y Micropymes de Almería, SIPAL, que se lleva a través del acuerdo de colaboración alcanzado entre la Diputación de Almería y San Telmo Business School.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, esta jornada inicial ha sido de carácter gratuito para todos los participantes y sirvió como introducción al seminario intensivo que se desarrollará en diferentes sesiones repartidas entre los meses de junio y octubre de este año.

En la presentación de este primer encuentro participaron el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez; la diputada de Turismo y concejal del Ayuntamiento de Níjar, institución que también ha colaborado con esta jornada, María José Herrada, y Pablo Pérez de Ayala, director ejecutivo de Sipal.

Este programa formativo de alto nivel está diseñado específicamente para que autónomos y directivos de pequeñas empresas adquieran herramientas prácticas que mejoren su competitividad y sostenibilidad en un mercado cada vez más complejo.

En esta sesión inicial, los asistentes podrán experimentar el Método del Caso, una metodología práctica donde se debaten situaciones reales de empresas para desarrollar la capacidad de toma de decisiones estratégicas.