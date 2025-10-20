Las diputaciones refuerzan su papel como administración "necesaria y cercana" al ciudadano

Representantes de diputaciones, cabildos y consells insulares durante la reunión celebrada en el Palacio Provincial de Jaén. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha destacado este lunes en Jaén el papel "necesario y cercano" de las instituciones provinciales en la vertebración territorial, la creación de oportunidades y la prestación de servicios en los pequeños municipios, durante la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

García ha agradecido la acogida del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y ha destacado la participación de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, al subrayar que "el hecho de que la presidenta esté por tercera vez presidiendo esta comisión es una muestra del interés y la importancia que le otorga a los gobiernos intermedios".

En un comunicado, el dirigente almeriense, que preside esta comisión de trabajo --la primera que se constituye en cada mandato de la FEMP--, ha insistido en la necesidad de actualizar el modelo de financiación local para adaptarlo a las competencias de las pequeñas administraciones.

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha defendido en su intervención que los gobiernos provinciales e insulares son "imprescindibles para el equilibrio territorial de España" y ha recalcado que se trata de "administraciones necesarias; los cómplices más eficaces de los ayuntamientos".

Asimismo, ha destacado la actuación "en primera línea, con eficacia, entrega y humanidad" de los servicios provinciales ante los incendios forestales vividos este verano.

"Los gobiernos locales somos la mayor red de integración de España, algo que se ha comprobado especialmente en situaciones de emergencia, donde siempre hemos dado la cara", ha asegurado.

La presidenta ha reclamado una reforma de la financiación local que permita a municipios, provincias e islas "planificar con seguridad, sin depender de coyunturas políticas", y disponer de "suficiencia financiera". "Necesitamos fondos para la prestación de servicios", ha subrayado. En este sentido, ha pedido coordinar las competencias asumidas por los ayuntamientos y la financiación necesaria para su ejercicio.

También ha instado a las entidades locales a "alzar la voz y no permitir que nos pase por delante el tren de los fondos europeos", tras los recientes encuentros mantenidos en Bruselas, donde se ha defendido que los municipios puedan recibir directamente estos fondos.

García-Pelayo ha resaltado igualmente la labor de las diputaciones en el sostenimiento de los municipios más pequeños, su papel en el apoyo al mundo rural y su implicación en la PAC y el Plan Nacional de Vivienda. Además, ha presentado la nueva Red Ganadero-Cárnica de la FEMP, que agrupa a municipios con base ganadera como elemento esencial de empleo e identidad.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla, ha señalado que "alguien tiene que ocuparse de los municipios menores y ahí están las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares". En este sentido, ha resaltado "la buena entente de esta comisión, en la que se trabaja muy por encima del interés partidista".

Así, ha reivindicado que los gobiernos locales "son parte del Estado" y que sus ayuntamientos actúan como "la ventanilla única de lo local, de lo cercano", por lo que ha valorado la función de estas comisiones para reconocer el trabajo de los alcaldes.

Entre los temas abordados en el encuentro celebrado en el Palacio Provincial de Jaén figuran los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios, las actuaciones frente al reto demográfico y la despoblación, y la creación del grupo técnico de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Red de Entidades Locales por la Agenda 2030.

También se ha presentado el proyecto 'Religions & Tolerance' (RE TO), liderado por la FEMP, que busca "reforzar la capacidad de las autoridades locales europeas para gestionar la diversidad religiosa".

Durante la presentación de la Red Ganadero-Cárnica, su presidente y titular de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha señalado que esta red nace "de la convicción de que el futuro del mundo rural pasa por reconocer la ganadería como una actividad estratégica, no sólo económica, sino también social, cultural y territorial".

"Las diputaciones provinciales, junto a ayuntamientos y cabildos, debemos tener voz y protagonismo en ese futuro", ha añadido, y ha afirmado que "sin ganadería no hay territorio equilibrado y sin territorio equilibrado no hay país posible".