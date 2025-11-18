El documental 'El peso de la ausencia' llega a Fical (Almería) como el trabajo "más intimista" de Alberto Gómez Uriol

Proyección del documental 'El peso de la ausencia'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'El peso de la ausencia' se ha presentado este martes como la obra más intimista de todas las realizadas hasta ahora por su director, Alberto Gómez Uriol, en el marco de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La película parte del asesinato de su hermana, María del Carmen Gómez Uriol, muerta el 24 de junio de 1973 a los 23 años por tres disparos de su marido cuando salía de estudiar del piso de unas compañeras de universidad.

Durante más de 50 años, ese episodio ha quedado encerrado en la memoria íntima de la familia, un silencio que el propio director ha afrontado en primera persona a lo largo de los 105 minutos de metraje.

El propio guion es de Alberto Gómez Uriol mientras que el montaje ha estado a cargo de Francisco J. Navarro con Pepe de la Rosa como fotógrafo. El sonido es de Emilio Pascual y Juan Pedro Artero mientras que la música es de Miguel Ángel López.

La producción ha corrido a cargo de 'La Línea Azul' y 'Kinética', con la colaboración de la Diputación de Almería y del propio festival. El documental ha sido premiado con la Biznaga de Plata al primer premio en el 28 Festival de Cine de Málaga.

Gómez Uriol ha firmado anteriormente otros trabajos documentales, como 'María Moliner. De la vida a la palabra' (2000), 'Afal, una mirada libre' (2009), 'Terré: la fotografía que sale al paso' (2018), 'Epílogo imprevisto' (2018) y 'La mirada sostenida' (2019).