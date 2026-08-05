La V edición del festival Musimundo Enix (Almería) lleva este viernes ritmos latinos, jazz y swing al municipio

Presentación de la quinta edición del festival Musimundo Enix. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Musimundo Enix (Almería) celebrará este viernes, 7 de agosto, a las 21,00 horas su quinta edición en la Plaza de la Constitución con las actuaciones de Jazzyclass Sisters y Nuevos Aires, además de Pía Tedesco con 'Pioneras del Swing en España'.

El evento, presentado este miércoles en el Palacio Provincial, ha sido organizado por Nuevos Aires y el Ayuntamiento de Enix, con el apoyo de la Diputación, la Junta de Andalucía, EFA Campomar y la Escuela de Baile Salsatore.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha destacado que el festival ha logrado consolidarse en la programación cultural del verano almeriense gracias a "una propuesta diferente, original y abierta al mundo".

Morales ha señalado que el festival convierte al municipio en "un punto de encuentro entre culturas y continentes" mediante ritmos mestizos e influencias latinas, de jazz y de swing, y ha afirmado que "la buena música no entiende de fronteras".

La vicepresidenta ha felicitado a los organizadores y ha defendido el poder transformador del arte en las zonas rurales. "Cuando un pequeño pueblo apuesta por la cultura con mayúsculas, no solo crece ese pueblo: crece toda la provincia", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, ha destacado el "orgullo" que supone para el municipio alcanzar la quinta edición de este festival, que este año concentrará toda su programación durante la noche del viernes.

"Año tras año hemos ido intentando mejorar nuestra oferta y la verdad que la respuesta de la gente creo que es muy sobresaliente", ha afirmado el regidor, quien ha destacado que la Plaza de la Constitución se llena de vecinos y turistas dispuestos a disfrutar de una noche "fantástica".

Izquierdo también ha puesto en valor el papel de las administraciones y las entidades privadas para hacer posible el evento. "Me gustaría agradecer a la Diputación y a la Junta de Andalucía por apostar un año más, y a colaboradores como EFA Campomar y la Escuela de Baile Salsatore", ha declarado.

El alcalde ha animado a los ciudadanos a visitar Enix para disfrutar del cartel musical y de su gastronomía, que ha considerado "un referente en la provincia de Almería".

El promotor del evento, José María Díaz, ha definido el éxito del festival mediante la metáfora de "un banco con tres patas", formado por las administraciones, los organizadores y el público.

Díaz ha asumido la responsabilidad que conlleva liderar esta cita y ha indicado que el objetivo es "mejorar, en lo posible, cada año el cartel anterior y que nunca se baje la calidad, aparte del sentido lúdico del evento".

El promotor ha insistido en que el público es la pieza que "da sentido a todo" y asegura la continuidad del festival con su respuesta al llenar la plaza, bailar y cantar.

En tono de humor, ha asegurado que, si él es el culpable del nacimiento de esta iniciativa, "amenazo con seguir siéndolo", y ha agradecido el respaldo de las instituciones y de colaboradores como EFA Campomar.

En representación de EFA Campomar, José María Molina ha querido "felicitar tanto al Grupo Nuevos Aires por el esfuerzo, el sacrificio y la constancia con la que cada año van organizando este festival", y ha destacado el crecimiento personal y musical del grupo.

Molina también ha agradecido al alcalde de Enix "su apoyo y esfuerzo también en que la cultura se defienda y sigamos trabajando en pro de esta cultura".

"EFA Campomar va a seguir apoyando este festival y la cultura siempre que nos lo pidan", ha asegurado Molina, quien ha recordado que el desarrollo del mundo rural constituye una de las principales misiones de la entidad porque "es fundamental la cultura en nuestra sociedad y más en los pueblos de interior".