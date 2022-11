Elena Rivera, Álvaro Cervantes, Ricardo Gómez y Ángela Cervantes debaten sobre la interpretación y la exposición pública

ALMERÍA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Elena Rivera, Álvaro Cervantes, Ricardo Gómez y Ángela Cervantes han compartido este sábado sus experiencias en una mesa redonda organizada en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en torno al trabajo que realizan y el reconocimiento que han cosechado aún siendo jóvenes actores y actrices, lo que les ha llevado a lidiar entre su pasión por la interpretación y las consecuencias de la exposición pública y la popularidad.

"De alguna forma hemos convivido con ello desde hace mucho y lo tenemos integrado", ha explicado en su caso el actor Ricardo Gómez, quien al igual que Elena Rivera son reconocidos por un público masivo debido a su participación en la serie 'Cuéntame cómo pasó'. "La exposición no se elige, no dice hoy me quiero exponer y hoy no", ha estimado antes de reconocer que sí ha sentido ocasiones en las que hubiera preferido ser "invisible".

Moderada por el cineasta y escritor Luis Alegre, los participantes han dado cuenta de sus experiencias conforme han sido más famosos a cuenta de su trabajo interpretativo, lo que les ha llevado a afrontar una segunda fase dentro del oficio ligada a las promociones, las entrevistas y la publicidad. "Eso está siendo otro proceso", ha explicado en su caso Ángela Cervantes, quien tras su nominación al Goya por 'Chavalas' vio cómo su imagen era más requerida.

"Fue un viaje de darme cuenta de que el trabajo no solo es hacer un personaje o un determinado proyecto, sino que hay trabajo paralelo con las promociones, las entrevistas... pensé que esto no me gustaba y que era algo que tenía que ver cómo hacía", ha detallado la actriz, quien incluso ha confesado que un reconocimiento como una nominación al Goya le llevó a sufrir un "síndrome de la impostora tremendo".

En el caso de Álvaro Cervantes, que también fue propuesto en los premios Goya por 'El juego del ahorcado' (2007) y 'Adú' (2020) sin embargo, fue como "una bienvenida" al mundo del cine, un aspecto compartido por Ricardo Gómez quien con su nominación en 'Los últimos de Filipinas', ya que fue su paso a la gran pantalla. "Las dos veces que me han nominado, también en los Feroz, he tenido la suerte de que sabía que no ganaba", ha señalado como un elemento que le dio más tranquilidad ante una situación que "le inquieta".

"No le doy la importancia como creyendo que eso va a ser un cambio en mi trabajo", ha explicado por su parte Elena Rivera, quien este año recibirá el premio Ondas a la mejor intérprete femenina de ficción nacional por sus trabajos en 'Alba', 'Los herederos de la tierra' y 'Sequía'. "Yo misma digo muchas veces que tengo que darle esa importancia, pero tiro de humildad".

Con referentes como Luis Tosar, Juan Echanove o Aitana Sánchez-Gijón en sus carreras, los intérpretes han abundado en cómo ven su futuro, que coincide en todos sus casos encima de un escenario o delante de una cámara, aunque con ciertos matices. "Es una profesión que tiene muchas fases de sufrimiento", ha reconocido Ricardo Gómez, quien se ve más como un "contador de historias".

"Es una profesión en la que no me quiero jubilar", ha manifestado por su parte Álvaro Cervantes a pesar de compartir con las actrices invitadas que se trata de una profesión que absorbe la energía y que, en algún momento, ha podido brindarles una "mala experiencia".

En este sentido, ellas han incidido en que además de sus carreras como actrices, también llevaron a cabo estudios paralelos de magisterio, en el caso de Elena Rivera, y de criminología, en el de Ángela Cervantes. "No fue hasta que me fui a Madrid y empecé a conocer gente cuando me animé más y ya me presentaba como actriz", ha explicado esta última.

Con unas pasiones por la interpretación nacidas a edades muy tempranas en todos ellos, el elenco ha trasladado la importancia de sus familias a la hora de poner márgenes a sus carreras y mantenerlos dentro de una disciplina para mantenerlos encauzados cuando se encontraban fuera de la pantalla.