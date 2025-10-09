Las Escuelas de Deporte y Salud de la Diputación llegan a personas mayores de 55 años de 60 municipios de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, comparte una actividad en Alcóntar con usuarios de las Escuelas de Deporte y Salud. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALCÓNTAR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha anunciado que las Escuelas de Deporte y Salud llegarán este año a 60 municipios de la provincia y beneficiarán a más de 1.000 personas mayores de 55 años, una iniciativa que impulsa la institución provincial con talleres de gimnasia de mantenimiento para fomentar la actividad física y el bienestar en la población.

Así lo ha confirmado durante la visita que ha realizado a las usuarias de esta iniciativa en Hijate, en el municipio almeriense de Alcóntar, donde ha estado acompañado por el alcalde, Antonio Ramón Salas, y el vicepresidente y diputado provincial de Deporte, José Antonio García.

El programa cuenta con 64 cursos en toda la provincia, distribuidos en 60 municipios, que benefician a un total de 1.038 usuarios. Localidades como Alcóntar, Lúcar, Canjáyar o Abla duplican el número de escuelas ante el elevado nivel de participación, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

García ha saludado a las 16 mujeres que participan en los talleres de Alcóntar y ha destacado el "compromiso de la Diputación con seguir igualando servicios y oportunidades en toda la provincia".

"Conocemos la importancia del deporte para fomentar la salud y somos conscientes de que el deporte previene enfermedades y contribuye a reducir la medicación en un futuro a quienes lo practican. Tenéis nuestro compromiso de seguir impulsando estas actividades y de potenciarlas para que lleguen a más personas y durante más tiempo", ha subrayado.

Del mismo modo, ha recordado que estas actividades se complementan con las Escuelas de Verano, en las que otros 1.000 usuarios han disfrutado de propuestas como el aquagym o de los encuentros celebrados a lo largo del año para fomentar la convivencia entre los mayores.

El presidente provincial ha asegurado que el programa "cumple objetivos fundamentales como impulsar la cohesión y participación social en la provincia, utilizar el deporte como vehículo de intervención y promover que todos los municipios cuenten con una oferta básica de instalaciones y servicios deportivos".

ALCÓNTAR, REFERENTE EN PARTICIPACIÓN

El municipio de Alcóntar es, según ha destacado la Diputación, un "ejemplo de la respuesta positiva" de los vecinos a esta iniciativa, ya que dispone de dos escuelas de salud, una en el propio núcleo de Alcóntar y otra en Hijate, con ocho y 16 usuarios, respectivamente.

En este sentido, el alcalde de Alcóntar ha agradecido la puesta en marcha de un programa que ha considerado "trascendental para mejorar la salud de los vecinos, prevenir la pérdida de autonomía personal y fomentar el deporte entre los mayores de 55 años", al tiempo que ha resaltado que "cada año tiene más adeptos".