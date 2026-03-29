El Espacio Alma de Almería acoge la presentación del primer episodio de un pódcast creado por almerienses

Presentación del podcast 'Almerienses sin filtro' - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Alma en Almería ha acogido este sábado la presentación del proyecto de pódcast 'Almerienses sin filtro', creado por los hermanos Quique y Jonatan Cañadas, y al que se ha sumado el creador de contenidos Brian Albacete 'Brianeitor'. Así, se procedió a la emisión del episodio dedicado precisamente a 'Brianeitor'.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha afirmado que "en un momento en el que la comunicación lo es todo, el formato pódcast se convierte en una herramienta poderosa: cercana, accesible y profundamente humana".

La gala ha contado con algunos de los protagonistas de estos primeros episodios, como la directora de cine Rocío Juárez, Vicente Martínez, impulsor de 'Almería Postureo', Miguel Martínez, luchador campeón del mundo, o la psicóloga Laura Caba.

Primero se ha proyectado un resumen de la iniciativa y después se ha emitido el pódcast dedicado a Brian Albacete, compartido en plataformas de streaming, concluyendo con preguntas en directo.

Por su parte, Brian Albacete ha afirmado que "cuando me llamó Quique para participar, le dije que sí de inmediato. Soy una persona muy abierta, y ha sido un pódcast muy diferente a las entrevistas que me han hecho hasta la fecha. Es más crudo, real y profundo".