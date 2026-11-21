El analista de proyectos cinematográficos Miguel Ángel Macarrón durante el Panel de Expertos Pitching del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que celebra su XXV edición, ha reunido a expertos de la producción y la distribución cinematográfica para asesorar a cineastas almerienses sobre sus proyectos en la séptima edición de su Panel de Expertos Pitching, una iniciativa que busca facilitar el acceso a nuevas oportunidades de financiación y distribución.

El encuentro, patrocinado por Egeda, ha contado con la participación de José Alba, productor independiente y fundador de 'Pecado Films'; Fernando Riera, responsable de distribución de cine español y coproducciones en 'A Contracorriente Films'; y Rosa María Pérez, productora de 'Atresmedia Cine'.

La actividad ha estado moderada por Miguel Ángel Macarrón, analista de proyectos cinematográficos y profesor de la escuela de cine TAI, según ha informado la organización del festival en una nota.

Macarrón ha explicado que el objetivo de esta actividad es ofrecer a los cineastas almerienses la posibilidad de presentar sus trabajos ante profesionales que habitualmente "resultan difíciles de contactar".

"Un año más, Fical da la oportunidad a los cineastas almerienses de presentar sus proyectos delante de un panel de expertos para ver si hay alguna oportunidad de que salgan adelante", ha señalado.

El moderador ha destacado que las propuestas abarcan distintas fases de desarrollo y formatos, desde cortometrajes y series de televisión hasta largometrajes. Además de las presentaciones, el programa ha incluido reuniones individuales en las que los expertos han ofrecido recomendaciones para mejorar los proyectos y su exposición ante futuros inversores.

Por su parte, José Alba, productor de películas como 'Cerrar los ojos', 'Mamacruz', 'Viaje al cuarto de una madre' e 'Iván y Hadoum', ha reivindicado "la perseverancia como una cualidad imprescindible para quienes buscan abrirse camino en el sector".

"Si tienes una idea que te parece que tiene posibilidades, defiéndela a muerte y trabaja hasta las últimas consecuencias para que pueda salir adelante", ha aconsejado. Alba ha recordado que "los rechazos forman parte del proceso" y ha defendido la importancia de "seguir desarrollando y mejorando" las propuestas pese a las dificultades para encontrar financiación.

Desde el ámbito de la distribución, Fernando Riera, vinculado a 'A Contracorriente Films' desde 2012, ha destacado la necesidad de compatibilizar la identidad creativa de una película con sus posibilidades comerciales.

"Es fundamental la originalidad, pero sin olvidar al mercado", ha explicado, a la vez que ha insistido en que "los cineastas deben pensar en el público al que se dirigen sin sacrificar la autenticidad de las historias que desean contar".

Riera, cuya trayectoria también incluye la producción ejecutiva de películas como 'La librería' y 'El ciudadano ilustre', ha valorado la capacidad de este encuentro para dar visibilidad al talento andaluz.

La productora Rosa María Pérez, vinculada a 'Atresmedia Cine' desde 2006 y con títulos en su trayectoria como 'La isla mínima', 'Palmeras en la nieve', 'Las leyes de la frontera' y 'Los renglones torcidos de Dios', ha destacado el valor del contacto directo entre los creadores y las grandes productoras.

Pérez ha señalado que muchos creadores encuentran dificultades para acceder directamente a estas compañías y ha valorado las posibilidades que ofrece el 'pitching' para presentar sus ideas personalmente.

"Les facilita estar cara a cara con nosotros, conocernos, ponernos cara nosotros", ha explicado la productora, quien también ha reconocido que estos encuentros "no garantizan que los proyectos lleguen a convertirse en películas".

Sobre las características de un buen guion, ha considerado "fundamental que la historia esté bien construida, tenga una identidad propia y consiga despertar el interés de quien la recibe". "Que te enamore a ti, que me lo vas a presentar, y que luego consigas que yo me enganche a esta historia", ha resumido.