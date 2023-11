Expertos tratan la incipiente influencia de la IA con los procesos creativos y artísticos en Fical

ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS ) -

El Festival Internacional de Cine de Almería ha celebrado una jornada formativa sobre inteligencia artificial promovida por la Academia de Cine de Andalucía a fin de "arrojar algo de luz acerca de este asunto y de exponer algunos de los retos de presente y futuro a los que se enfrenta la sociedad", en especial, el sector audiovisual.

La charla ha contado con la presencia de José Antonio Hernández García, CEO de Microsoft Europe (Digisanse Grupo), y de Abel Martín Villarejo, profesor de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, abogado y director general de la entidad Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual.

El director de Fical, Enrique Iznaola, y la diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, han indicado en una nota que esta iniciativa "surge de la colaboración con la Academia de Cine de Andalucía y del interés, a la vez incertidumbre, que se está empezando a generar en el sector audiovisual con la inteligencia artificial".

"Agradecemos a la Academia que en tan poco tiempo haya logrado estar tan visible y esté haciendo tanto por el cine andaluz. Decía ayer Nathalie Poza que la gente está deseosa de cultura y en Andalucía vamos a seguir esa estela", ha subrayado Morales.

La jornada ha estado moderada por Salud Reguera, abogada y responsable del Área Jurídica de la ACA, que ha dado paso a los ponentes para, ha indicado, "aproximarnos al fenómeno de la inteligencia artificial, una tecnología nueva que, como todas, tiene su parte útil pero también puede afectar a los procesos creativos".

Los expertos han tomado ya el turno de palabra para desgranar sus ponencias. El primero en hacerlo ha sido José Antonio Hernández, que en primera instancia ha reconocido que iba a meter "un poco de miedo" al sector audiovisual, al tiempo que matizaba "que los oficios son como la materia: no se destruyen sino que se transforman".

Con esta declaración de intenciones, Hernández ha indicado que la IA no es más que "todos los datos que hemos ido recopilando a lo largo de estos años organizados, estructurados y ofrecidos al usuario de forma rápida y eficaz".

Tras ilustrar con algunos ejemplos gráficos los recursos que puede ofrecer la inteligencia artificial, Hernández García ha destacado que existe la capacidad de "poder alterar las cosas incluso en el tiempo de la creación gracias la velocidad de procesamiento cuántico que existe actualmente".

"No olvidemos que todo lo que se procesa a través de la inteligencia artificial, lo hace en servidores con una potencia considerable y que se nos entrega en un tiempo bastante reducido para satisfacer la demanda", ha subrayado.

La inteligencia artificial es capaz de conocer los gustos de la gente y de alterarse en pleno funcionamiento. "Va a tener capacidad de proyectar una película en tiempo real y, si en las caras del espectador comprueba que no le gusta, ir cambiando el desarrollo de la misma", avisa el CEO de Microsoft Europe, que añade que incluso ya se especula con que cada persona pueda acceder a un cine a la carta.

Hernández opina que de cara a un futuro próximo la inteligencia artificial va a ser de gran ayuda para muchas cuestiones y que ello derivará, en lo que respecta al séptimo arte, en dos tipos de cine, "y que uno de ellos va a ser un 'pseudocine' en el que el especialista va a tener que aprender a tocar esta tecnología", ha apostillado.

La jornada ha pasado acto seguido a manos de Abel Martín, que no ha dudado en afirmar que "se avecina algo muy gordo" en el ámbito de la producción artística con la influencia de la IA. "Generar contenido cultural es un acto de comunicación en el que hay un emisor y un receptor; el arte tiene que trasladarte una emoción, una idea o una reflexión", ha argumentado Martín.

En esta línea, ha ilustrado su punto de vista con un ejemplo muy concreto en alusión al aspecto subjetivo que entraña el arte: "Si me ponen ante un cuadro hecho por Picasso y otro exactamente igual hecho por una máquina, aunque sea la misma obra, a mí no me emociona de la misma manera porque lo que admiro del arte lo ha hecho un ser humano con un talento especial".

El experto ha vaticinado que la generación de contenidos a través de la inteligencia artificial va a inundar el mercado y se va a alcanzar una fase donde la ciudadanía no va a tener claro cuál es el origen de esas creatividades. Por eso, apunta Martín, "como consumidores, tenemos que defendernos ante eso".

Posteriormente, ha incidido en los procesos creativos, que, a sus ojos, tienen grandes similitudes entre actores, ingenieros o médicos. "En primer lugar, mandamos información al cerebro mediante el aprendizaje y este, cuando le planteamos un problema, trata de resolverlo; por eso son tan importantes la pedagogía y los métodos de estudio", ha concretado el abogado y profesor.

Martín Villarejo ha hecho alusión a la capacidad de los estados de legislar ante esta nueva realidad y ha indicado que actualmente se está elaborando un reglamento sobre ella en el Parlamento Europeo, si bien apunta que "el Derecho siempre va diez o doce años por detrás de la realidad y la tecnología suele ir diez o doce años por delante de la realidad".